Palta ehdotti: Postin ilta- ja yötyölisät säilyvät ennallaan

ilta- ja yötyölisät säilyvät ennallaan, esittää Palvelualojen työnantajat Palta. Työnantajaliitto kertoo tarkentaneensa esitystään siten, että ilta- ja yötyölisien taataan säilyvän nykyisellä tasolla seuraavan sopimuskauden ajan.Aiemmin Palta on ilmoittanut, etteivät nykyiset henkilökohtaiset palkat laske tulevalla sopimuskaudella, vaan Palta hakee ensisijaisesti joustavuutta. Näin myös Posti voisi jakaa kirjeitä ja aikakausilehtiä aamun sanomalehtien jakelun yhteydessä.työntekijöitä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on epäillyt, että yötyöstä maksettava palkka jäisi nykyistä pienemmäksi, vaikka henkilökohtaiset palkat pysyisivät ennallaan.Palta ja PAU jatkoivat neuvotteluja torstaina. PAU on uhannut Paltaa työtaistelulla. Liittojen välisten neuvottelujen piirissä on noin 10 000 henkilöä, joista suurin osa toimii postinjakelutehtävissä.