Talous

Suomi otti taas lisävelkaa, Ruotsilla jäi jälleen rahaa yli – Mistä ero syntyy?

Tukholma

Huutomerkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsissa tehtiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Nopeampi toipuminen

Vuoden

Ruotsia auttoi myös

2. Parempi työllisyys

Toinen

3. Nuorempi väestö

Talousvertailuissa

4. Poliittinen kulttuuri

Neljäs selitys