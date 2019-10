Talous

Katumaasturibuumi on teollisuutta pahempi päästöjen kasvattaja, osoittaa Kansain­välisen energia­järjestön las

Isokokoisten

Citymaasturit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IEA:n

Katumaastureiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IEA:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy