Talous

Suomella oli ”käsittämätön runsaudensarvi”, ja nyt se on ajamassa meitä turmioon, julistaa Björn Wahlroos

Portti Åminnen kartanoon on auki. Kartanon isäntä Björn Wahlroos on kutsunut Helsingin Sanomat kylään, sillä hänellä on Suomelle asiaa. Oikeastaan sitä on kokonaisen kirjan verran. Tänään tiistaina julkaistaan Wahlroosin uusi tietokirja, joka on hänen pelastusoppaansa Suomelle.