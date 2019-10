Talous

New York haastoi öljyjätti Exxonin oikeuteen sijoittajien harhauttamisesta ja ilmastonmuutos­sääntelyn kustann

Yhdysvaltalaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CBS:n mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy