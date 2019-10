Talous

Maailman muoviroskasta suuri osa on peräisin vain muutaman suuryhtiön tuotteista – ykkösenä Coca-Cola

Suuri osa

Muita

Nestle

maapalloa roskaavista muovinpalasista on peräisin vain kourallisesta suuryrityksiä. Tähän tulokseen päätyy ympäristöasioita ajava Break Free from Plastics -koalitio, joka selvitti asiaa keräämällä muovia ympäri maailman.Vapaaehtoiset keräsivät lähes puoli miljoonaa palaa muovijätettä 51 maassa ympäri maailman noin kuukausi sitten. 43 prosenttia tästä jätteestä oli merkitty selvällä kuluttajabrändillä.Suurin osa jätteestä tuli koalition mukaan juomayhtiö Coca-Colalta. Sen tuotteista oli peräisin enemmän muoviroskaa kuin seuraavien kolmen yrityksen pakkauksista yhteensä.Break Free from Plastics mainitsi selvityksessään suurimpina saastuttajina myös elintarvikevalmistaja Nestlen ja juomayhtiö PepsiCo:n.”Monet yrityksistä ovat tehneet sitoumuksia, joiden seurauksena tuotteista tulisi kestävämpiä mutta jotka samalla suojelevat vanhentunutta poisheittämiseen perustuvaa bisnesmallia, joka alun perin on johtanut tähän sotkuun”, raportissa todettiin.merkittäviä muovijätteen tuottajia ovat kuluttajatuotejätit Mondelez International, Unilever, Mars, P&G, Colgate-Palmolive, Philip Morris ja Perfetti Van Mille.Raportin mukaan vain yhdeksän prosenttia muovijätteestä on kierrätetty sitten 1950-luvun.Break Free from Plastics otti pahimpana yksittäisenä ongelmana esiin yksittäistuotteiden pakkaamiseen käytetyt monikerroksiset pussukat, joita käytetään laajasti esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa. Pakkaukset on suunnattu matalan tulotason perheille, joilla ei ole varaa ostaa suurempia pakkauskokoja.Valtioista Kiina, Indonesia, Filippiinit, Vietnam ja Sri Lanka heittävät eniten muovia meriin. Raportti toteaa kuitenkin, että ”Aasian muovisaasteen todelliset ajurit ovat monikansallisia yrityksiä, joiden pääkonttorit ovat Euroopassa ja Yhdysvalloissa.”ja PepsiCo kertovat AFP:lle haluavansa etsiä nykyistä kestävämpiä ratkaisuja pakkauksiinsa. Coca-Cola ei vastannut kommenttipyyntöön.Coca-Cola, PepsiCo ja Nestle ovat luvanneet tehdä pakkauksistaan kierrätettäviä tai kompostoitavia vuoteen 2025 mennessä.Break Free from Plastics on 6 118 ihmisen ja 1 475 organisaation verkosto, jolla on jäseniä ympäri maailman.