Talous

HS-analyysi: Nokia voi pian joutua vaihtamaan johtajiaan

Verkko­laitteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäselvästi sanottu on yleensä myös epäselvästi ajateltu.

Itsevarmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskeiset

Yksi painava syy Nokian kompurointiin on johtamisessa.

Yksi