Talous

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen heikkeni, työttömyyden uhka pelottaa

Kuluttajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luottamus

arviot talouskehityksestä synkkenivät lokakuussa, ilmenee Tilastokeskuksen kertomista tiedoista.Luottamusindikaattori sai lokakuussa arvon –6,6, kun se syyskuussa oli –4,2. Kuluttajien luottamus on laskenut selvästi vuoden takaisesta, jolloin vastaava lukema oli 0,2.Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät lokakuussa. Erityisesti odotukset Suomen talouden kehityksestä ovat romahtaneet vuoden takaiseen verrattuna.Työssäkäyvät kuluttajat kokevat, että työttömyyden uhka omalla kohdalla on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina.heikkeni lokakuussa myös yritysten johdossa, osoittaa Elinkeinoelämän keskusliiton kysely.Erityisesti teollisuusyritysten arviot tulevaisuudesta ovat muuttuneet aiempaa synkemmiksi. Lokakuussa teollisuuden luottamusindikaattorin saldoluku oli –8, kun edellisen kuun saldoluku oli –5.Näkymät teollisuudessa ovat siis keskimääräistä heikommat. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.Myös vähittäiskaupassa luottamusindikaattori laski. Rakentamisessa ja palveluissa luottamus pysyi ennallaan.