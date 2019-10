Talous

Redin rakentanut SRV teki taas tappiota ja käynnistää yt-neuvottelut

SRV aloittaa tervehdyttämisohjelman, jolla se pyrkii kääntämään toimintansa takaisin kannattavaksi. Osana ohjelmaa yhtiö käynnistää yt-neuvottelut, joilla pyritään vähentämään arviolta 90 henkilötyövuotta.SRV kertoi aamulla myös tappiollisesta tuloksesta vuoden kolmannella neljänneksellä. Iso syy tappioihin löytyy ”kahdesta tänä vuonna valmistuvasta kohteesta”, joiden katteet ovat jäämässä aiemmin laskettua huonommiksi. Yhteensä näiden kahden kohteen kateheikennykset ovat kooltaan –9,8 miljoonaa euroa.SRV ei kerro katsauksessa, mitkä nämä kaksi ongelmakohdetta ovat. Yksi yhtiön tänä vuonna valmistuvista suurista kohteista on kauppakeskus Redin ylle nouseva tornitalo Majakka, joka kärsi pahasta vesivahingosta aiemmin tänä vuonna. Majakan valmistuminen on viivästynyt ja nykyisen aikataulun mukaan asukkaat pääsevät muuttamaan taloon loppuvuodesta.Redi on ollut SRV:lle kokonaisuutena raskas projekti, sillä kauppakeskuksen rakennuskustannukset riistäytyivät käsistä.Toinen SRV:n valmistumaisillaan oleva suurhanke on Tampereen yliopistollisen sairaalan Etupiha-hanke, jossa sairaalalle on rakennettu kolme uudisrakennusta ja maanalainen pysäköintihalli. Hanke valmistuu vaiheittain vuosina 2018–2020.SRV:n operatiivinen liiketulos oli heinä–syyskuussa –7,0 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa yhtiön operatiivinen liiketulos on valunut jo lähes 10 miljoonaa euroa tappiolle ja tulos ennen veroja yli 25 miljoonaa euroa tappiolle.ohjelmassa SRV pyrkii siirtämään toimintaansa hankkeisiin, joissa se myy hankkeen sijoittajalle ennen rakentamisen aloittamista eikä vasta sen valmistuttua. Hankkeiden valintaa myös tiukennetaan ja korkean riskin hankkeiden osuutta hankekannasta vähennetään.Taseen keventämistä jatketaan myymällä valmiita asuntoja, tontteja ja sijoituksia nopeutetussa tahdissa. Tämän lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia alentaa omistusosuuttaan eri yhteistyöhankkeissa. Tavoitteena on keventää tasetta 40 miljoonalla eurolla vuoden 2020 aikana.valahti viime vuonna tappiolle ja tappiollinen tulos on tulossa myös tälle vuodelle. Yhtiö on pahasti velkaantunut.SRV:n syvät vaikeudet ovat jättäneet jälkensä sen markkina-arvoon. Yhtiön osakkeen arvo on pudonnut roimasti edellisen parin vuoden aikana. Vuodenvaihteessa 2016–2017 osake kävi yli 5,4 eurossa, mutta lokakuussa se putosi jo alle 1,3 euron.Analyysiyhtiö Inderes heikensi viimeviikkoisessa raportissaan entisestään arviota yhtiön arvosta. Inderesin mukaan SRV:n taloudellinen tilanne on tappioiden takia heikko ja tulostaso on saatava lähivuosina käännettyä. Onnistuakseen SRV:n pitäisi parantaa rakennushankkeiden katteita, välttää uhkaavien riskien toteutuminen ja saada kauppakeskusten vuokratuotot nousemaan suunnitelluille tasoille.SRV:n hankkeista suurin on Tampereen Kansi ja Areena, jonka arvo on 550 miljoonaa euroa. Muita suurhankkeita ovat Jyväskylään rakennettava Keski-Suomen uusi keskussairaala, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus, Husin Siltasairaala, Tampereen yliopistollisen sairaalan etupihahanke, Tapiolan kaupunkikeskus ja Kalasataman Redin tornit Majakka ja Loisto.Toimitilarakentaminen kattaa hankkeista 70 prosenttia ja asuntorakentaminen 30 prosenttia.