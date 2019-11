Masennus lisääntyy ja varttuneiden työntekijöiden ”joukkopakoa” esiintyy jo tietyillä aloilla, eläkeyhtiön ylilääkäri kertoo

Talous

Masennus lisääntyy ja varttuneiden työntekijöiden ”joukkopakoa” esiintyy jo tietyillä aloilla, eläkeyhtiön yli

Mielenterveyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenterveyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähtökohtaisesti

Schugkin

Työterveyslaitoksen

Vaikka

”Suomessa työelämä rakentuu niin sanottuun loppunousuun, ikään kuin kaikki muu olisi häpeällistä. Se on epärealistista.”

Ylilääkäri

Suomessa