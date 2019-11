Talous

Huipputuloisten pääomatulot kasvoivat viime vuonna uuteen ennätykseen

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Samalla

huipputuloisten kärki nosti viime vuonna enemmän pääomatuloja kuin koskaan. Tuhat eniten pääomatuloa saanutta nautti keskimäärin 2,2 miljoonan euron pääomatuloista vuonna 2018.Se on enemmän kuin koskaan sinä 20 vuoden aikana, kun Helsingin Sanomat on seurannut huipputuloisten tulokehitystä vuodesta 1999 alkaen. Pääomatulojen määrä kasvoi vuodesta 2017 peräti 30 prosenttia.Oheisissa kuvissa tulokehitystä ja sen jakautumista on esitetty vuodesta 2008 alkaen, mutta seuranta on alkanut jo kaksikymmentä vuotta sitten.HS:n vertailun huipputuloiset ovat Suomen terävin kärki, sillä he edustavat viidesosaa hyvätuloisimmasta promillesta.aikaan kun pääomatulojen suhteellinen osuus on kasvanut, ansiotulojen osuus on vähentynyt. Tulonsaajien näkökulmasta tämä on järkevää, sillä pääomatuloista joutuu maksamaan huomattavasti vähemmän veroa kuin ansiotuloista.Tuhat eniten pääomatuloa saanutta maksoi tuloistaan veroa keskimäärin 35 prosenttia, mutta tuhat eniten ansiotuloa saanutta maksoi tuloistaan veroa 44 prosenttia.Näin oli siitä huolimatta, että pääomatulokärki sai kaksi kertaa niin paljon tuloja kuin ansiotulojen kärki. Nykylainsäädännön mukaan tuloja kannattaa siis muuntaa palkasta pääomatuloiksi, jos mahdollista.Näin on käynytkin, sillä ansiotulon suhteellinen osuus on pienentynyt sekä pääomatulohuipun että ansiotulohuipun sisällä. Pääomatulojen kärjen ansiotulot ovat vähentyneet 15 prosenttia ja ansiotulohuipun ansiotulot pienentyneet 14 prosenttia vuodesta 2017.pääomatuloiset maksavat absoluuttisesti paljon valtionveroa, osa heistä selviää maksamatta mitään kotikunnalleen. Ilmiön taustalla on se, että runsaistakaan pääomatuloista ei peritty yhtään kuntaveroa.Viime vuonna nollaprosentin kunnallisveron maksajia oli noin 12 prosenttia tuhannen kärjestä eli 119 ihmistä.Ilman verotettavia ansiotuloja eli kunnallisveron maksamista näyttävät elävän monet 1960- ja 1970-luvuilla syntyneet varakkaiden sukujen vesat. Toiseen nollaveroisten kuntalaisten ryhmään kuuluvat jo eläkeikään ehtineet lesket ja muut perijät.Jos nollaveroa maksava kuntalainen on keski-ikäinen, hän on yleensä pääomasijoittaja tai niin sanottu bisnesenkeli.kuntavero jäisi huipputuloisilta maksamatta, he tilittävät absoluuttisesti ja suhteellisesti enemmän veroa kuin vajaat kymmenen vuotta sitten.Kun vuonna 2011 pääomatulohuipun veroprosentti oli 29, viime vuonna se oli 35. Ansiotulohuipun verotus taas on samassa ajassa pysynyt paikallaan noin 44 prosentissa.Keskimääräisen kokoaikaista työtä tekevän palkansaajan verotus on puolestaan keventynyt 26 prosentista 23 prosenttiin. Prosenttiluvussa ei ole mukana työeläkevakuutusmaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua.Niitä ei ole laskettu mukaan myöskään huipputuloisten veroprosenttiin, joten luvut ovat vertailukelpoisia.hyvätuloisten ansiot ovat kohonneet kauas keskiansioista. Vaikka oheisen grafiikan pylväät näyttävät samankokoisilta, pääomatulohuippu ansaitsee keskimäärin 50 kertaa niin paljon bruttotuloja kuin kokoaikaisessa työsuhteessa oleva palkansaaja keskimäärin.