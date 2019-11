Talous

Ulkomainen sijoitusraha nakertaa Helsingin pörssiä pala kerrallaan

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yrityskauppoja

Helsingin pörssissä oli poikkeuksellinen päivä, kun kahta yhtiötä revittiin pörssistä pois samana päivänä.Terveysyhtiö Pihlajalinnasta tehtiin ostotarjous ja konevuokrausyhtiö Cramosta julkistettiin mahdollinen ostotarjous.Vain päivää aiemmin belgialaiset tekivät osto­tarjouksen Hoivatiloista. Kaikkien kauppojen odotetaan toteutuvan.Ostettavat yhtiöt lukeutuvat pörssin keskikokoisiin yhtiöihin. Cramon hinta olisi karkeasti 600 miljoonaa, Pihlajalinnan ja Hoivatilojen alle 400 miljoonaa. Helsingin pörssi siis kevenisi näillä kaupoilla lähes 1,4 miljardilla eurolla.Suomalaisia pörssiyhtiöitä on ostettu viime aikoina tiiviisti: DNA meni norjalaisille, Amer kiinalaisille, Ramirent ranskalaisille, Kotipizza norjalaisille ja niin edelleen.Cramon ostajaa ei vielä tiedetä, mutta se lienee ulkomainen. Pihlajalinnaa ostava Mehiläinenkin on pääosin ulkomaisessa omistuksessa.Helsingin pörssiä ostetaan ulkomaille yhtiö kerrallaan?Ensinnäkään yritysostojen tekijöillä ei ole nyt rahoituksesta pulaa. Poikkeuksellinen korkotilanne on tehnyt lainarahasta halpaa. Kesän aikana vahvistui entisestään näkemys siitä, että nollakorkojen aika jatkuu pitkään. Kansainvälinen sijoitusraha etsii uusia kohteita yhä kiivaammin ja uusilta alueilta. Ulkomainen raha on tullut voimallisesti Suomen kiinteistömarkkinoille ja hamuaa myös suomalaisia pörssiyhtiöitä.Toinen syy on talouskasvun odotettu vaimeneminen. Orgaaninen kasvu eli myynnin kasvattaminen nykyisillä liiketoiminnoilla on käymässä vaikeaksi. Silloin kasvua voi hakea yrityskaupoista. Entistä suuremmasta kokonaisuudesta voi myös etsiä helpommin säästöjä vaikeina aikoina.Kilpailijat ostaminen tarkoittaa usein myös kilpailun heikkenemistä, mikä voi tehdä liiketoiminnasta kannattavampaa.voi siis tulla vielä lisää. Helsingin pörssin kannalta tilanne alkaa olla vakava.