Wärtsilän yt-neuvottelut loppuivat: 92 irtisanotaan

Laivamoottoreita

ja voimaloita valmistavan Wärtsilän yt-neuvottelut päättyivät 92 vakituisessa työsuhteessa olevan irtisanomiseen, yhtiö tiedotti torstaina.Suurin osa työnsä menettävistä on ylempiä toimihenkilöitä.Irtisanomisista 75 kohdistuu Vaasaan, 5 Turkuun ja 12 Helsinkiin. Kokonaismäärästä 66 henkilöä on voimalapuolelta ja 26 laivamoottoripuolelta sekä tukitoiminnoista. Vaasassa työskentelee valtaosa voimalapuolen työntekijöistä.Yt-neuvottelut ovat Wärtsilälle vuoden sisään jo toiset. Edellisellä kerralla yhtiö irtisanoi 78 ihmistä.Yhtiö perustelee irtisanomisiaan epävakaalla maailmantalouden tilalla ja kauppasodalla. Energiapolitiikan epävarmuus yhtiön keskeisillä markkina-alueilla on vähentänyt tilauksia, yhtiöstä kerrotaan.