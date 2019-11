Talous

Teollisuusliiton ja Kemian­teollisuuden neuvottelut päättyivät tuloksettomina

ja Kemianteollisuuden työehtosopimusneuvottelut päättyivät lauantaina tuloksettomina. Asiasta kertoi Teollisuusliitto tiedotteessaan.Teollisuusliitto nimesi neuvottelujen lopettamisen syyksi ”työnantajapuolen törkeän menettelyn neuvotteluissa”.Kemianteollisuus on esittänyt jäsenmaksuperinnän lopettamista vaiheittain. Teollisuusliitto kertoi lauantaina, ettei aio palata neuvottelupöytään ennen kuin Kemianteollisuuden tekemä esitys on vedetty pois.Teollisuusliitto kertoi jo perjantaina laajentavansa teknologiasektorin ylityökieltoa. Ylityökielto koskee yli sataatuhatta työntekijää. Se koskee Teollisuusliiton teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan ja malmikaivosten sopimusaloja sekä puolustusministeriön työpaikkoja. Ministeriössä Teollisuusliiton sopimuksen piirissä on noin 50 korjaamotyöntekijää.sopimuksista päättyivät lokakuun lopussa teknologiateollisuuden, malmikaivosten, pelti- ja teollisuuseristysalan, puolustusministeriön, autokaupan kauppa- ja korjaamoalan, jalometallialan sekä huolto- ja kunnossapidon sopimukset. Monet kemiansektorin ja puutuotesektorin sopimuksista päättyvät marraskuun lopussa.Osa liiton sopimusalojen työehtosopimuksista päättyy vasta ensi tammikuun lopussa. Turvetuotantoalan sopimus on voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun.