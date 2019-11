Talous

Suomen taloudessa on ”positiivinen mysteeri”, jonka mahdollisista selityksistä pari on masentavia

1) Ongelmat tulevat viipeellä

Yleinen

2) Suomi tekee aikaan osuvia tuotteita

Teknologiateollisuuden

3) Saksa ei ole koko maailma

Saksan

4) Tilastoissa näkyy jotain outoa

Yksi

5) Palkkamaltti kantaa hedelmää

Suomen

6) Palvelut kannattelevat alamäessä

Vientivetoisen