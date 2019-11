Rahan siirtäminen pankista toiseen nopeutuu: kaikki suomalaispankit ovat siirtymässä yhteiseen pikasiirtopalveluun

Talous

Rahan siirtäminen pankista toiseen nopeutuu: kaikki suomalaispankit ovat siirtymässä yhteiseen pikasiirtopalve

Kaikki suomalaispankit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

OP ja Danske Bank

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikasiirtopalvelun taustalla