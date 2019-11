Talous

Saudi-Arabian öljyjätti Aramco listautuu 1,5 prosentilla yhtiöstä, osa­keannista saattaa tulla maailman suurin

valtiollinen öljy-yhtiö Saudi Aramco on paljastanut listautumisantinsa koon. Öljyjätti kertoo listautuvansa Riadin pörssiin 1,5 prosentin osuudella yhtiöstä, mikä nostaa annin arvon jopa 25,5 miljardiin dollariin ja yhtiön arvon 1,71 biljoonaan dollariin. Yksi biljoona on tuhat miljardia.Näin ollen Aramco saattaa rikkoa ennätyksen maailman suurimmasta listautumisannista. Ennätystä pitää vielä hallussaan kiinalainen verkkokauppa Alibaba, jonka anti New Yorkin pörssiin mennessä oli 25 miljardia dollaria.Yhden osakkeen hinnaksi Aramco haarukoi 8–8,5 dollaria.aikoo käyttää Aramcon osakkeista saatavia rahoja investointeihin muille aloille. Maan talous on nykyisellään täysin riippuvainen öljystä.Aramco tuottaa noin kymmenen prosenttia maailman öljystä. Sitä sanotaan myös maailman kannattavimmaksi yhtiöksi. Aramcon nettovoitto oli tämän vuoden alusta syyskuun loppuun 68 miljardia dollaria. Yhtiön viime vuoden voitto oli 111 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin Applen, Googlen ja Exxon Mobilen tuotot yhteensä.Menestyksestään huolimatta Aramcon tulevaisuuteen liittyy myös riskejä, kuten mahdollinen öljyn kysynnän lasku ja terrori-iskut yhtiötä vastaan. Syyskuussa yhtiön kahteen tuotantolaitokseen tehtiin lennokki-iskuja, joista Saudi-Arabia syytti Irania. Öljyjätin mukaan sen päivätuotanto supistui iskujen takia liki puoleen.