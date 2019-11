Vain muutaman vuoden ikäiset älytelevisiot hyytyvät – HS selvitti, voiko uuden television ostaja luottaa palvelujen toimivuuteen

Talous

Vain muutaman vuoden ikäiset älytelevisiot hyytyvät – HS selvitti, voiko uuden television ostaja luottaa palve

Tizen on sana, joka tuskin sanoo mitään tavalliselle suomalaiskuluttajalle. Samsungin älytelevision omistajalle sillä on kuitenkin merkitystä: jos laitteessa on Tizen, sillä voi katsoa kaikkia suomalaisia suoratoistopalveluita, kuten Yle Areenaa, MTV:tä, C Morea ja Nelosen Ruutu-palvelua.