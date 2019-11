Kalifornia haastoi Yhdysvaltain suurimman sähkötupakan valmistajan Juulin oikeuteen nikotiinituotteiden myymisestä nuorille

Talous

Kalifornia haastoi Yhdysvaltain suurimman sähkötupakan valmistajan Juulin oikeuteen nikotiinituotteiden myymis

Kalifornian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juulin

Nuorten