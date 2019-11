Reuters: Trump ei voi määrätä EU:sta tuoduille autoille korkeampia tullimaksuja, koska hänen itse asettamansa määräaika meni ohi

Talous

Reuters: Trump ei voi määrätä EU:sta tuoduille autoille korkeampia tullimaksuja, koska hänen itse asettamansa

Yhdysvaltoihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin ilmoitusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomaalaisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös