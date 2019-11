Talous

Haluaisinpa listan moraalisista ongelmista, joista Slushissa ei haluta puhua

Tänään

Muutaman

Moraaliset

Kun yritykset

perjantaina päättyvä kasvu­yritystapahtuma Slush on taas kaksin­kertaistanut valtakunnasta löytyvän vaurauden.Tukholman ja Kööpenhaminan päättäjät joutuvat suremaan joka marraskuu, kun maailman startupien kerma kokoontuu Helsinkiin.Yrittäjien ja investointipankkiirien yhteenlaskettu varallisuus noussee kymmeniin, jopa satoihin miljardeihin. Messukeskus Pasilassa on muuntautunut laserien puhkomaksi avaruusutopiaksi, jota kirjamessujen paatunut kävijä ei tunnista samaksi paikaksi.Suomelle tapahtuma on uskomaton onnenpotku. Kun Nokian vaikeuksien aikaan puhuttiin uusista nokioista, Slush on selvästi noussut henkiseltä merkitykseltään yhdeksi niistä.vuoden Slush-käyntien perusteella tuntuu, että tapahtuma keskittyy nyt entistäkin enemmän yrittäjiin ja yrittämiseen. Kaltaisilleni palkkatöissä olevalle teknologia-generalisteille on vähemmän suoraan suunnattua ohjelmaa, mutta keskustelut ja esiintyjät ovat toki yhä hyvin mielenkiintoisia.Tapahtuman ydin itselleni ovat aina oleet pienet startupit. Satojen osallistuvien yritysten joukosta saa hyvin vaikutelmia siitä, kuinka erilaisia asioita uudet yrittäjät miettivät. Esineiden internet ja tekoäly ovat hyvin vahvasti esillä.Henkilökohtaisesti parasta antia oli pieni suomalainen avaruusalan startup Aurora Propulsion Technologies, joka kehittää minisatelliittien asennonsäätelyjärjestelmiä. Että Suomessakin tehdään jotain melko varmasti kiertoradalle päätyvää!kysymykset ovat tänä vuonna entistä isommin Slushissa esillä.Jokaisen ravintolan pitää tarjoilla vieraille myös vegaanivaihtoehto. Kaikkia vieraita muistutetaan syrjimättömästä käytöksestä niin, ettei sitä voi välttää.Lavoilla kuuli puhuttavan jaksamisesta työelämässä, työn ja perheen yhteensovittamisesta ja monista muista skandinaavista sydäntä lähellä olevista asioista.Ilmastonmuutos on Slushissa loistava mahdollisuus tehdä bisnestä ja pelastaa sivussa maailma. Tasa-arvo yleisesti ja vähemmistöjen oikeudet etenkin työelämässä ovat tärkeä käsiteltävä asia. Ja sähköskootterien aiheuttamista ongelmista oli oma keskustelunsa.puhuvat moraalista, toimittajalle herää heti kysymys: mitkä kysymykset eivät nouse esiin?Takavuosina Slush-lento Kaliforniasta Helsinkiin oli iso mediatapahtuma. Nähtävästi lento lennetään yhä, mutta siitä ei pidetä samalla tavalla meteliä.Yksi näytteilleasettaja tarjosi arvonnan palkintona retkeä yksityislentokoneella, mutta muuten lentämistä ei enää hehkuteta.Veronkierto on asia, josta monia globaalisti toimivia teknologiayrityksiä on moitittu. Ainakaan virallisessa ohjelmassa asia ei nouse isosti esiin.Ruokalähettipalveluiden kuriirit ovat Helsingissäkin yrittäneet järjestäytyä ja osoittaa mieltään. Maailmallakin heidän oikeuksistaan ja työoloistaan on puhuttu paljon. Se ei kuitenkaan ollut keskeistä agendaa Slushissa.Kun moraali nousee yritysten agendalle, pitää olla tarkkana, että käsittelyssä eivät ole vain ne aiheet, jotka ovat halpoja ja bisneksen kannalta harmittomia toteuttaa. Tämä ei ole Slushin erityispiirre, vaan liittyy kaikkeen yritystoimintaan.