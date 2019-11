Koko HS-haastattelu tekstinä: Näin taloustieteen tähti Mariana Mazzucato kertoo velkaantuvan maailman ja ympäristökriisin haasteista

Talous

Koko HS-haastattelu tekstinä: Näin taloustieteen tähti Mariana Mazzucato kertoo velkaantuvan maailman ja ympär

Lontoolaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=olet+neuvonut+komission+lisaksi+viime+aikoina+muun+muassa+bill+gatesia+ja+labour-puoluetta,+ja+twitter-paivityksesi+kertoo,+etta+teit+vastikaan+pastaillallisen+lady+rothschildille+(the+economist+groupin+omistaja).+taidat+olla+eri+tavoin+toimimassa+monien+eri+intressiryhmien+ytimessa%3F