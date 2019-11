Marimekon suuromistaja Mika Ihamuotila myi miljoonilla yhtiön osakkeita – Aikoo käyttää rahat startup-yrityksiin

Talous

Marimekon suuromistaja Mika Ihamuotila myi miljoonilla yhtiön osakkeita – Aikoo käyttää rahat startup-yrityksi

Tekstiiliyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihamuotila