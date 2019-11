Talous

Autoyhtiö Daimler aikoo karsia vähintään 10 000 työpaikkaa

Saksalainen

Yhtiö

autojen valmistaja Daimler ilmoitti perjantaina vähentävänsä ainakin 10 000 työpaikkaa kolmen vuoden kuluessa. Yhtiö karsii työpaikkoja eri puolilta maailmaa. Daimlerin tunnetuimpia tuotemerkkejä on Mercedes-Benz.Daimler on jo kolmas saksalainen autojen valmistaja, joka on tällä viikolla ilmoittanut merkittävistä kustannusten vähentämisestä. Yhtiöt joutuvat supistamaan kustannuksiaan, jota ne voivat tehdä suuria investointeja päästöjen vähentämiseksi ja varautuakseen itseohjautuvien autojen läpimurtoon.Lisäksi Kiinan hidastuva talouskasvu ja kauppapoliittiset jännitteet Yhdysvaltojen kanssa ovat vähentäneet autojen kysyntää. Kiina on maailman suurin autojen markkina-alue.”Autoteollisuudessa on käynnissä sen historian suurin muutos”, Daimler toteaa lausunnossaan.kertoi saaneensa ammattiliittojen kanssa aikaan toimista, joilla kustannuksia leikataan ja työpaikkojen vähennetään. Yhtiö aikoo karsia eri puolilta maailmaa myös 10 prosenttia esimiestehtävistä.Aikaisemmin marraskuussa Daimler kertoi, että se aikoo parantaa kilpailukykyään vähentämällä kustannuksiaan 1,4 miljardilla eurolla vuoden 2022 loppuun mennessä.Volkswagenin omistama Audi kertoi tällä viikolla, että se aikoo vähentää kymmenen prosenttia työntekijöistään. Lisäksi Bayerische Motoren Werke (BMW) kertoi sopineensa ammattiliittojen kanssa toimista, joilla yhtiön kustannuksia leikataan.