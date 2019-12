Talous

Lontooseen avaa pian jo toinen Fafa’s, ja ensimmäinen on kääntymässä voitolliseksi

Lontoo

Tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/talous/art-2000006173859.html

Puoliltapäivin

Pian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meze-boksi

Fafa’sin

Ennen