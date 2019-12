Talous

Viro haluaa nyt Suomessa työskentelevät virolaiset takaisin, ja se näkyy jo Suomen rakennuksilla

Suomalaiset

Elintason

Osaavasta

Väestöministeri

Viron

Suurin

Virolaisten

Kulbertin