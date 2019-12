Talous

Sanoma myy aikauslehtitoimintansa Hollannissa ja Belgiassa belgialaiselle DPG Medialle

”Kaupan

Kaupan

Sanoma-konsernin

myy strategisen liiketoimintayksikkönsä Sanoma Media Netherlandsin DPG Medialle.Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen strategisen liiketoimintayksikkönsä Sanoma Media Netherlandsin myymisestä Hollannin ja Belgian johtavalle monikanavaiselle mediayhtiölle DPG Medialle, kertoo Sanoma Oyj tiedotteessaan.Sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on 460 miljoonaa euroa.Sanoma sanoo käyttävänsä kaupasta saatavat varat velkojensa lyhentämiseen.jälkeen meillä on käytettävissämme yritysostoihin noin 400 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen keskittyen erityisesti oppimisliiketoimintaan”, Sanoman toimitusjohtaja Duinhoven kertoo tiedotteessa.”Media Netherlandsin myyminen on tärkeä askel Sanoman strategisella polulla etupäässä mediayhtiöstä kasvavan eurooppalaislähtöisen oppimisen yhtiön ja Suomen johtavan monikanavaisen mediayhtiön yhdistelmäksi.”Sanoma Media Netherlandsin 12 kuukauden oikaistu liikevaihto oli syyskuun lopussa 360 miljoonaa euroa. Liikevoitto samalta ajalta oli 69 miljoonaa euroa.Kauppahinta vastaa arvostuskerrointa 6,5 operatiivisella käyttökatteella laskettuna.Media Netherlands muodostuu Hollannin ja Belgian aikakauslehtibrändeistä ja digitaalisesta uutismediasta Nu.nl:stä.Aikauslehdistä tunnetuimpia ovat naistenlehti Libelle ja sarjakuvalehti Donald Duck.Vuonna 2018 painetun median osuus myytävän liiketoimintayksikön liikevaihdosta oli 60 prosenttia.arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää normaalien ehtojen täyttymistä, joihin kuuluu muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntä ja yritysneuvoston konsultaation valmistuminen.”Olen erittäin ylpeä työstä, jota Hollannin mediatiimimme on tehnyt viime vuosien aikana. Osana DPG:tä Hollannin medialiiketoimintamme hyötyy mahdollisuuksista, joita vain Hollannin ja Belgian johtava monikanavainen mediayhtiö voi tarjota,” Duinhoven sanoo tiedotteessa.Ennen De Persgroep -nimellä tunnettu DPG Media on uutismedioiden markkinajohtaja Hollannissa ja Belgiassa.kirjaa kaupasta 110 miljoonan euron myyntitappion.Kaupan jälkeen Sanoma arvioi nettovelkansa laskevan raportoidusta 798 miljoonasta eurosta 346 miljoonaan euroon.Sanoma-konsernin liikearvon arvioidaan laskevan noin puoleen 1 115 miljoonasta eurosta 575 miljoonaan euroon.Liikearvolla tarkoitetaan sellaista aineetonta omaisuutta, joka syntyy yrityskaupoissa ostajalle, kun ostaja maksaa yhtiöstä esimerkiksi yhtiön brändin takia enemmän kuin mikä on yhtiön aineellisen omaisuuden arvo tai ns. kirja-arvo.”Myyntitappiolla ei ole kassavirtavaikutusta, mutta sen arvioidaan laskevan Sanoman omavaraisuusasteen tilapäisesti alle pitkän aikavälin tavoitetason 35–45 prosenttia”, Sanoma kertoo tiedotteessa.Learning-liiketoimintayksikkö saa uuden toimitusjohtajan Sanoma Media Netherlandsin nykyisestä toimitusjohtajasta Rob Kolkmanista tammikuun alusta lähtien.Kolkman pysyy samalla Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtajana, kunnes kauppa on saatu päätökseen.Kolkman aloitti työnsä Sanoman palveluksessa vuoden 2019 alussa.Sanoma Learningin nykyinen toimitusjohtaja John Martin oli jo aiemmin ilmoittanut lähtevänsä toimestaan. Hän lopettaa työnsä Sanomissa siirtymäkauden jälkeen ensi keväänä.Uutinen päivittyy.