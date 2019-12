Talous

Outotec myy osiaan ja antaa tulosvaroituksen

Teollisuusyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Outotec

Outotec varoittaa liikevaihtonsa jäävän tänä vuonna aiemmin luultua pienemmäksi. Tulosvaroitus johtuu joidenkin tilausten viivästymisestä sekä päätöksestä myydä osa liiketoiminnoista. Näiden seurauksena yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto pysyy viime vuoden tasolla, 1,2 miljardissa eurossa. Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan viime vuodesta.Tulosohjeistus pysyy ennallaan: yhtiö odottaa vuoden 2019 oikaistun liiketuloksen kasvavan merkittävästi viime vuodesta. Viime vuoden oikaistu liiketulos oli 84 miljoonaa euroa.tiedotti tiistaina luopuvansa kolmesta liiketoiminnasta. Nämä ovat alumiiniliiketoiminta, jätevoimalaratkaisut sekä lietteenpoltto. Näissä toiminnoissa työskentelee yhteensä noin 250 ihmistä ja niiden liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa.Toiminnoille etsitään nyt ostajaa markkinoilta.Outotec on keskellä isoa yritysjärjestelyä, jossa se yhdistetään konepajayhtiö Metson kaivosliiketoimintaan. Uuden yrityksen nimeksi tulee Metso Outotec. Molempien yhtiöiden omistajat hyväksyivät kaupan lokakuun lopussa, ja yhdistymisen on tarkoitus toteutua huhtikuussa 2020.