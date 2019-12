Vientiteollisuuden lakkojen osapuolina kuusi liittoa, työehtosopimuksista on neuvoteltu elokuusta asti

Talous

lopusta lähtien on sorvailtu uusia työehtosopimuksia, joihin niin sanotut osapuolet pyrkivät kirjaamaan niin työnantajia kuin työntekijöitäkin tyydyttävät palkankorotukset ja muut työehdot seuraaville kahdelle vuodelle.Tavoitteena on työnantajilla vaalia kustannuskilpailukykyä ja työntekijöillä ostovoimaa. Osviittaa tuovat ennusteet inflaatiosta ja muista kotimaan ja maailman talousnäkymistä, joita on helppo tulkita varsin vaihtelevasti.Liittokohtaisia neuvotteluita uusista sopimuksista on käyty kahdessa pääosoitteessa eli Eteläranta 10:n työnantajapalatsissa ja valtakunnansovittelijan toimistossa Bulevardi 6:ssa.Välillä nämä tilat valtasivat sitkeän Posti-riidan neuvottelijat ja sovittelijat.syksyn liittokierroksen aloittivat uuden sopimuskauden ”päänavaajaliitot” eli työnantajien Teknologiateollisuus ja työntekijöiden mahtijärjestö Teollisuusliitto.Noin 200 000 jäsenen liitto syntyi vuoden 2018 alussa, kun Metalliliitto, Teollisuusalojen ammattiliitto Team ja Puuliitto yhdistyivät.Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton noin 95 000:ta ihmistä koskeva vanha sopimus oli päättymässä lokakuun lopussa.Sopimuksen pääpukarit eli Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto asettuivat elokuun lopulla vastapäätä toisiaan neuvottelupöydän ääreen Etelärannassa.Pääneuvottelijoiden ohella esityksiä on valmisteltu ja hiottu lukuisissa sivupöydissä suuremmillakin joukkueilla.Jo hyvissä ajoin ennen alkusyksyä oli selvää, että kilpailukykysopimuksen tuoma 24 tunnin vuotuinen palkaton työajan pidennys olisi yksi kiistanaihe, mutta ei suinkaan ainoa – palkankorotusten lisäksi.alkoi kuulua pian Teollisuusliiton lisäksi muistakin mukana olevista ammattiliitoista eli toimihenkilöitten keskusjärjestöön STTK:hon kuuluvasta Ammattiliitto Prosta ja akavalaisia liittoja edustavasta neuvottelujärjestö YTN:stä.Myös Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden aloja koskevat neuvottelut jumiutuivat miltei alkuunsa.Marraskuun 24. päivä kolme työntekijäliittoa julisti lähes 100 000:ta henkeä koskevan kolmipäiväisen lakon, joka alkoi tämän viikon maanantaina yhteensä noin 200 toimipaikassa.Lakkojen kohteena on muiden muassa ABB:n, Boliven, Koneen, Konecranesin, Metson, Meyerin, Nokian, Outokummun, Patrian, Rautaruukin, Sandvikin, Valmetin, Pöyryn, Nesteen, Borealisin, Kemiran, Nesteen, Orionin, Nokia Renkaiden ja Wärtsilän toimipisteitä.lakkoja Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus olivat jo ehtineet sopia muista asioista kuin palkankorotusten suuruudesta.Esimerkiksi kiistellyt kiky-tunnit oli jo siivottu pöydältä, mutta se vaikutti työnantajan tarjoamiin palkankorotuksiin vähentävästi.Onhan Teknologiateollisuus laskenut, että kiky-työajalla on noin 1,4 prosentin kustannusvaikutukset palkkoihin.hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen joulukuun alussa, koska sen mielestä ehdotuksen palkankorotus –kahdelle vuodelle yhteensä 1,1-1,6 prosenttia – oli aivan liian pieni.Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan ensimmäisen vuoden 0,5 prosentin korotus olisi tuonut vain 13 euron lisän liiton työntekijöiden keskimäärin noin 2 600 euron kuukausipalkkaan.ovat vielä neuvotteluissa mukana Teknologiateollisuuden neuvotteluissa toimihenkilöiden kanssa.Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden neuvotteluissa työntekijäjärjestöjen kanssa ei ole vielä päästy kovin pitkälle, sillä työntekijäjärjestöjen mukaan työnantajat ovat esittäneet monia niin sanottuja tekstihuononnuksia. Ne taas heijastuisivat käytännössä myös ansioihin.Palkansaajien mukaan työnantajien heikennysesitykset koskevat muun muassa ay-jäsenmaksujen keräämistä, lakko-oikeuksia, palvelusvuosilisiä, arkipyhiä, lomarahoja, ylityökorvauksia ja vuorotyön lisiä.