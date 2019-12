Talous

Sokos luopuu kokeeksi muovikasseista, tilalle paperikangaskassit

S-ryhmän

Uusia

Juntusen

S-ryhmä

Sokos-tavarataloissa ja Emotion-kauneusliikkeissä kokeillaan muovisten ostoskassien korvaamista kierrätettävästä paperikankaasta valmistetuilla ostoskasseilla, Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK tiedotti keskiviikkona.Uudet ostoskassit tehdään kotimaisen Paptic oy:n kehittämästä paperikankaasta, jonka pääraaka-aineena on FSC-sertifioitujen puiden selluloosakuidut. Kassit sopivat paperin- ja kartonginkeräykseen, mutta ovat monikäyttöisiä ja hylkivät vettä.Paptic on myynyt vastaavia kasseja myös ranskalaiselle Galeries Lafayette -tavarataloketjulle.ostoskasseja tulee myymälöihin kolmessa eri koossa. Lisäksi tavarataloissa myydään kahta erilaista kierrätysmateriaalista valmistettua kestokassia, joista toinen on heijastava, SOK kertoo tiedotteessa.Uudet ostoskassit saapuvat tavarataloihin tällä viikolla.SOK:n tavaratalo- ja erikoisliikekaupan kehitysjohtaja Päivi Juntunen kertoo, että asiakkaat ovat erilaisissa heille järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa korostaneet kaipaavansa Sokokselta ja Emotion-myymälöiltä tiettyä edelläkävijän otetta.”Vastuullisuus nousee todella vahvasti esiin.”mukaan kyse on kokeilusta, jossa selvitetään asiakkaiden suhtautumista.”Kyllä tavoitteena on päästä muovikasseista eroon.”Muovikasseja on vielä niitä kaipaaville asiakkaille varastossa, mutta uusia ei ole enää tilattu, Juntunen kertoo.Uusia kasseja on kolmea kokoa, ja ne maksavat 30, 60 ja 90 senttiä.SOK:lla on 20 Sokosta ja 40 Emotion-liikettä.on mukana kaupan alan Green Deal -sopimuksessa, jonka tavoitteena on laskea kevyiden muovikassien vuosittainen kulutus Suomessa 40 kappaleeseen henkeä kohden vuoden 2025 loppuun mennessä.Sokos kertoo myös pakkaavansa lahjat tänä jouluna kierrätysmateriaalista valmistettuun lahjapaperiin.