Ajatuspaja Libera esittää perintö- ja lahjaveron poistoa, koska se on ”eriarvoistava vero, jota vain rikkaat pääsevät karkuun”

Talous

Ajatuspaja Libera esittää perintö- ja lahjaveron poistoa, koska se on ”eriarvoistava vero, jota vain rikkaat p

Libera-säätiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehdotetussa

Kirjoittajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Libera