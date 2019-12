EU julkisti kaikkien aikojen kunnianhimoisimman ilmasto-ohjelmansa: sähköautojen latauspisteitä, sadan miljardin siirtymärahasto ja uusi metsäkeskustelu

Talous

hetki vetää vertoja historialliseen kuukävelyyn”, vertasi uuden vihreän kasvun ohjelman keskiviikkona julkaissut komission tuore puheenjohtaja Ursula von der Leyen.Green new deal eli vihreän kasvun ohjelma on von der Leyenin joulukuussa aloittaneen komission ensimmäinen suurtyö. Sen toteuttamiseen menee seuraavat viisi vuotta, ja paljon pidempäänkin. Lopullinen tähtäin on, että Euroopasta tulee koko maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.24-sivuinen ohjelma sisältää 50 toimenpidettä, jotka lähtevät käyntiin seuraavina vuosina. Lista on hengästyttävä. Ohjelmassa käydään läpi kaikki yhteiskunnallisen toiminnan sektorit: teollisuus, ruoantuotanto, energia, liikenne, koulutus, rakentaminen ja jopa kansalaisaktivismi.Isossa kuvassa ohjelman on tarkoitus näyttää von der Leyenin mukaan, että ”fossiileihin ja saasteisiin perustuneen vanhan kasvumallin aika on ohi”. Uutta kasvua haetaan innovaatioista, teknologiasta ja koulutuksesta.”On paljon kalliimpaa jättää muutokset tekemättä”, von der Leyen on toistanut useaan otteeseen.vihreä kasvu tarvitsee rahoitusta, mihin ohjelma pyrkii vastaamaan esimerkiksi sadan miljardin euron reilun siirtymän rahastolla. Rahoitus kootaan EU-budjetin ja yksityisten sijoitusten yhdistelmänä. Rahasto on tarkoitettu erityisesti alueille, jotka ovat riippuvaisia vanhasta teknologiasta tai esimerkiksi hiilivarannoista.Keskiviikkona julkaistu ohjelma on vasta kehys, jonka konkreettiset seuraukset tarkentuvat myöhemmin. Tärkeimmät linjaukset koskevat päästörajoituksia: EU tekee ensimmäisen ilmastolakinsa, jossa se sitoutuu hiilineutraaliksi vuonna 2050. Välietappina on vuoden 2030 tavoitteen nostaminen 50-55 prosenttiin kesäkuuhun mennessä, ennen ensi vuoden kansainvälistä ilmastokokousta.Komissio ei kuitenkaan pysty linjaamaan asioita yksin, vaan päätöksille tarvitaan jäsenmaiden hyväksyntä. Vuoden 2050 tavoite on ollut yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tärkeimpiä kysymyksiä, jota käsitellään jälleen torstaina alkavassa huippukokouksessa Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd) johdolla. Suomi on toivonut sopua asiasta, jota vastustaa erityisesti Puola.keskusliiton johtava ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki pitää ohjelman vahvimpana puolena sitä, että ilmastopolitiikka ulottuu ensimmäistä kertaa selkeästi kaikille yhteiskunnan osa-alueille.”Suomi ja elinkeinoelämä ovat tästä aika samoilla linjoilla. Yksityiskohdat lopulta vaikuttavat, miten vaikuttaa juuri Suomeen, miten esimerkiksi rahoitus kohdentuu”, Ruohomäki sanoo.Ohjelman mukaan esimerkiksi EU:n päästökauppa saattaa muuttua tulevaisuudessa merkittävästi. Komissio ehdottaa meriliikenteen lisäämistä päästökauppaan, ja että lentoliikenteen ilmaiskiintiöitä rajoitetaan. Rakentamisen ja liikenteen lisäämistä selvitään.Ruohomäen mukaan erityisesti ohjelmassa mainitut hiilitullit ovat herättäneet keskustelua. EU:hun tulevasta tuotteesta pitäisi mahdollisesti tulevaisuudessa maksaa hiiliveroa.”Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia kauppapolitiikkaan”, Ruohomäki sanoo.Ympäristöjärjestö Climate action networkin johtaja Wendel Trio seurasi ohjelman julkistusta Madridin ilmastokokouksessa. Vaikka osa linjauksista jäi Trion mukaan epämääräiseksi, ohjelmassa oli paljon hyvää.”Tämä on ensimmäinen asia, jonka uusi komissio julkaisee ja jo se kiinnittää asiaan huomiota. EU on perinteisesti ollut puheissaan vahva, mutta esimerkiksi ilmastorahoituksen osalta toiminta on jättänyt toivomisen varaa. Toivotaan, että uusi ohjelma korjaa tätä”, Trio sanoo.Ympäristöjärjestöt ovat toivoneet EU:lle tiukempia tulevaisuustavoitteita. Vuonna 2030 päästövähennyksen pitäisi olla jo 65 prosenttia, ja ilmastoneutraalius pitäisi saavuttaa 2040, jotta olisi mahdollisuus rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen, Trio sanoo.von der Leyenin ohjelma vaikuttaa suomalaiseen tulevaisuudessa?Vihreä ohjelma läpäisee kaikki arkiset elämänalueet, ja vaikuttaa siihen, miten tulevaisuudessa asutaan, syödään, liikutaan, kulutetaan ja tehdään työtä. Merkittävä osa ilmastoon liittyvästä lainsäädännöstä on Suomen omissa käsissä, mutta EU:n linjauksilla on vaikutusta esimerkiksi rahoituksen ja päästörajoitusten kautta.”Teemme asioita, joihin mikään yksittäinen valtio ei pystyisi yksin”, ohjelmassa sanotaan.Yksi konkreettinen vaikutus on esimerkiksi vähäpäästöiset autot. Komission laskujen mukaan Euroopassa tarvitaan seuraavien viiden vuoden aikana noin miljoona lataus- ja tankkauspaikkaa 13 miljoonalle sähkö- tai biopolttoaineautolle. Komission aikoo tukea latauspisteiden asentamista erityisesti alueilla, joissa on pitkät välimatkat.Energiaa säästävälle korjausrakentamiselle luvataan tukia ja yleisesti liikkumista yritetään viedä pois fossiilisista kulkuvälineistä. Komissio selvittää esimerkiksi, mitä säätelyä tarvitaan, jotta junaliikenne tulisi Euroopassa realistiseksi vaihtoehdoksi lentoliikenteen sijaan.mahdollista, että Suomi päätyy jälleen keskustelemaan metsistään myös eurooppalaisilla areenoilla. Vuonna 2017 jäsenmaat pääsivät lopulta Suomea tyydyttävään lopputulokseen maankäyttöä ja metsiä koskevassa niin kutsutussa lulucf-kiistassa, jossa puitiin muun muassa hakkuiden määrää.Uuden vihreän ohjelman mukaan harkitaan, avataanko keskustelu uudelleen. Metsät ovat yksi pohdittava asia siinä, miten EU saavuttaisi tiukemmat vuoden 2030 päästötavoitteet. Ohjelmassa EU:lle luvataan myös uusi metsästrategia.EU:n asiaa tuntevan virkamiehen mukaan tarkoituksena on katsoa metsiä sekä liiketaloudellisesta että luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. ”Selvää on, että tarvitsemme enemmän puita, myös kaupunkeihin.”Maatalouden uudessa strategiassa halutaan löytää vihreä ja terveellinen tapa tuottaa ruokaa. Se tarkoittaa lannoitteiden ja antibioottien vähentämistä, virkamies kertoo.läpäisee myös esimerkiksi EU:n solmimat tulevat kauppasopimukset, jotka pitää olla komission mukaan linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa.Komission ohjelman linjaus on, että ketään ei jätetä taloussiirtymässä rannalle. Reilun siirtymän rahaston lisäksi kansalaisille, yhteisöille, kaupungeille ja kunnille luvataan ilmastoverkostoja ja mahdollisuutta vaikuttaa.Komissio on päättänyt ryhtyä esimerkiksi myös omassa, arkisessa toiminnassaan. Se lupaa olla omassa toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.