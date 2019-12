Suomalaisyhtiön siirto Tukholman pörssiin aiheutti ongelman tuhansille piensijoittajille – Konkarisijoittaja lähti johtamaan kapinaa

Talous

Suomalaisyhtiön siirto Tukholman pörssiin aiheutti ongelman tuhansille piensijoittajille – Konkarisijoittaja

Joukko

Suomalaisten

Linströmin

suomalaisia Adapteon osakkeenomistajia on käynnistänyt kampanjan, jolla he pyrkivät saamaan yhtiön osakkeen rinnakkaislistatuksi Helsingin pörssiin.Heidän mukaansa Adapteon listaaminen Tukholman pörssiin on aiheuttanut tuhansille suomalaisille piensijoittajille ongelman. Suomalaisten kaupankäynti Adapteon osakkeilla vaatii manuaalista työtä, on aikaa vievää ja aiheuttaa ylimääräisiä, varsinkin piensijoittajien kannalta kohtuuttoman suuria kuluja. Kaupantekoa varten osakkeet joudutaan siirtämään Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten välillä.Adapteo on siirtokelpoisiin rakennuksiin erikoistunut yhtiö, jonka osakkeenomistajista valtaosa on suomalaisia. Yhtiö syntyi, kun se irrotettiin konevuokraaja Cramosta viime kesänä.Adapteo listattiin tuolloin Tukholman pörssiin. Yhtiön suurin omistaja on ruotsalainen EQT.piensijoittajien kampanjaa johtavat tunnettu veteraanisijoittaja Kim Lindström ja hänen poikansa Tom Lindström. Heidän mukaansa myös Suomen suurin osakevälittäjä Nordnet on ilmaissut tukensa hankkeelle ja tulee jatkossa Jukka Oksaharjun välityksellä toimimaan rinnakkaislistauksen puolesta. Oksaharju on Nordnetin osakestrategi ja Suomen tunnetuimpia nuoremman polven sijoittajia.Jos yhtiö ei edistä rinnakkaislistausta Helsinkiin, suomalaiset aikovat viedä asian yhtiökokoukseen ja tarvittaessa äänestykseen. Äänestyksestä tulisi Kim Lindströmin mukaan mielenkiintoinen.Hän muistuttaa siitä, että yhtiön olisi hyvä ottaa suomalaiset huomioon myös sen takia, että julkinen sektori on tärkeä asiakas Adapteolle. Yhtiön tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi koulut, joita voi siirtää sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan.”Ei näytä hyvältä, jos suomalaiset osakkeenomistajat jyrätään äänestyksellä”, Lindström sanoo.mukaan useampi suomalaistaho on epävirallisesti ollut yhteydessä yhtiöön. Sieltä on kuitenkin viestitetty, ettei yhtiön hallitus ole kiinnostunut rinnakkaislistauksesta.Yhtiön hallituksen mukaan yhden markkinapaikan valinta ”on kaikkien osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvonnousun kannalta paras vaihtoehto”. Lindströmin mukaan käytäntö on osoittanut muuta, sillä Adapteon osakekurssi on laskenut heinäkuun alusta lähes viidenneksellä ja yhtiön osakkeiden vaihto on jäänyt heikoksi verrattuna Helsingissä noteerattavaan Cramoon.Hollantilainen Boels teki syksyllä Cramosta ostotarjouksen, joka on viemässä sitä pois pörssistä ensi vuonna.