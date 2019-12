Talous

Käytettyjä autoja myyvän Kamuxin suurin osakkeenomistaja myy kolme miljoonaa yhtiön osaketta

Pääomasijoitusyhtiö Intera ilmoittaa myyvänsä kolme miljoonaa käytettyjä autoja myyvän Kamuxin osakkeista. Myyntiin tulee siis 7,5 prosenttia Kamuxin osakkeista.



Intera on Kamuxin suurin osakkeenomistaja, joka omistaa 11,75 miljoonaa Kamuxin osaketta. Se vastaa 29,36 prosentin omistusosuutta. Intera ilmoittaa myyvänsä osakkeista pörssin ulkopuolella suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille.



Interan tiedotteen mukaan Kamuxin perustaja ja toimitusjohtaja Juha Kalliokoski on ilmoittanut aikovansa ostavansa osakkeita 500 000 euron arvosta. Ennen tätä kauppaa hänen omistusosuutensa Kamuxista on 15 prosenttia.



Oikaisu 11.12.2019 klo 21.17: Kalliokoski aikoo ostaa osakkeita 500 000 euron arvosta, ei 500 000 osaketta kuten jutussa ensin virheellisesti kirjoitettiin.