Palkansaajien ostovoima kasvaa edelleen ensi vuonna, ennustaa POP Pankki

Kansalaissuhdanne-ennusteen mukaan ensi vuosi vaikuttaa hyvältä etenkin palkansaajien kannalta. Työssäkäyvien tulojen kasvu on nopeutunut ja hintojen hidastunut nousukehitys tukee myös ostovoimaa, pankki arvioi.”Suomessa talouskasvu on tänä vuonna euroalueen keskimääräistä kasvua nopeampaa, noin 1,4 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hiipuu, mutta yltää edelleen 0,8 prosenttiin", johtaja Timo Hulkko POP Pankki -ryhmästä kertoo tiedotteen mukaan.Pankki arvioi vielä neuvottelujen kohteena olevien palkankorotusten olevan luultavasti keskimäärin hieman korkeampia kuin tänä vuonna.”Palkansaajien reaalitulot eli hintojen nousun vaikutuksen huomioiva tulojen kasvu on tänä vuonna reilut puolitoista prosenttia. Ensi vuonna reaalitulot kasvavat vielä hieman nopeammin palkankorotusten ansiosta", Hulkko toteaa tiedotteessa.vuonna inflaatio eli kuluttajahintojen nousu on vain noin prosentin luokkaa, ja samaa lukua suhdanne-ennuste odottaa myös ensi vuoden osalta.”Asumisen laskeviin hintoihin on vaikuttanut sähkön hinnan nousun pysähtyminen ja asuntotarjonnan kasvu. Vuokrienkin varsin nopea nousu on selvästi hidastunut, kun tarjontaa on tullut lisää", Hulkko sanoo tiedotteessa.POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 osuuskuntapohjaista POP Pankkia ja muun muassa verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus.