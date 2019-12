Vesitasokin lentää nyt sähköllä – maailman ensimmäinen täysin sähköinen kaupallinen lentokone teki ensilentonsa Kanadassa

Talous

Vesitasokin lentää nyt sähköllä – maailman ensimmäinen täysin sähköinen kaupallinen lentokone teki ensilentons

Amerikkalainen

McDougallin

sähköistyvät nyt myös taivaalla.Kanadassa juhlittiin, kun maailman ensimmäinen täysin sähkökäyttöinen kaupallinen lentokone, kuusipaikkainen vesitaso teki onnistuneen, noin 15 minuuttia kestäneen ensilentonsa Vancouverissa.Sähkökäyttöisten lentokoneiden etuna on päästöjen vähäisyys sekä lentämisen edullisuus. Sen sijaan akkuteknologia rajoittaa vielä sähköllä lentämisen laajuutta: esimerkiksi testatun vesitason litium-akuilla voi taittaa vain noin 160 kilometrin matkan.”Tämä todistaa sen, että täysin sähköinen lentoliikenne on kaupallisesti mahdollista”, sanoo konetta kehittäneen Magnix-yhtiön toimitusjohtaja Roei Ganzarski uutistoimisto Reutersin mukaan.Magnix on kehittänyt sähkökonetta yhdessä kanadalaisen Harbour Air -lentoyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että kaikki yhtiön lentolaivueen reilut 40 konetta sähköistetään ja niillä aloitetaan liikennöinti vuonna 2022. Harbour Air lennättää vuosittain noin puoli miljoonaa matkustajaa lähialueille.”Tämä on sähköisen lentoliikenteen aikakauden alku”, Ganzarski sanoi.Sähköinen vesitaso rakennettiin vanhan DHC-2 de Havilland Beaver -koneen runkoon. Koelentäjänä toimi Harbour Airin toimitusjohtaja Greg McDougall.”Se oli kuin olisi lentänyt Beaveria, mutta sähköisillä steroideilla. Itse asiassa minun täytyi hieman toppuutella tehoja”, McDougall sanoi.mukaan Harbour Air tulee säästämään polttoainekustannusten lisäksi miljoonia huoltokustannuksissa, koska sähkömoottorit tarvitsevat polttomoottoreita huomattavasti vähemmän huoltotoimia.Nyt Harbour Airin on testattava sähkökoneiden turvallisuutta ja saatava tarvittavat luvat viranomaisilta. Kanadan liikenneministeri kertoi toimittajille toivovansa, että kaikki menee nyt hyvin.”Tämä saattaa johtaa nykyistä ympäristöystävällisempään lentoliikenteeseen”, liikenneministeri Marc Garneau sanoi lehdistötilaisuudessa.