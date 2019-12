Talous

Markkinat innostuivat Trumpin twiitistä: aselepo kauppasodassa taas lähellä, presidentti kirjoittaa

Osakeindeksit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahdollisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talousmahtien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

rikkoivat Yhdysvalloissa ennätyksiä torstaina samalla, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan seuraavan vaiheen päivämäärä 15. joulukuuta lähestyy.Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti jälleen torstaina yhteisöpalvelu Twitterissä, että sopimus Kiinan kanssa on erittäin lähellä.”Erittäin lähellä suuren sopimuksen solmimista Kiinan kanssa. He haluavat sitä, ja niin mekin!”Presidentin odotetaan tapaavan neuvonantajiaan torstaina iltapäivällä paikallista aikaa, kertovat uutistoimisto Reutersin lähteet.Kiinan kauppaministeriön edustaja Gao Feng sanoi keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan, että osapuolten talous- ja kaupparyhmät ovat tiiviissä yhteyksissä keskenään.sopimuksessa kyse on niin sanotusta ensimmäisen vaiheen sopimuksesta. Sen on arvioitu rauhoittavan kauppasotaa, mutta ei vielä päättävän sitä.Aiemmin Yhdysvallat on ilmoittanut, että kiinalaistuotteita koskevat tuontitullit laajenevat 15. joulukuuta. Jos sopimusta maiden välille ei synny ennen sitä, käytännössä lähes kaikki kiinalaistuotteet olisivat lisätullien piirissä.Kiina puolestaan on ilmoittanut asettavansa samana päivänä vastatulleja, jotka koskevat muun muassa amerikkalaisia ajoneuvoja ja niiden osia.Neuvotteluissa kyse on niin sanotusta ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksesta. Wall Street Journal kertoi torstaina, että Yhdysvaltojen neuvottelijat ovat tarjoutuneet puolittamaan nykyiset, jo korotetut tullit. Ne koskevat tuotteita, joiden aiempi tuontiarvo on ollut noin 360 miljardia dollaria.tullitaisto on luonut markkinoille epävarmuutta, mutta ilmassa on ollut toiveikkuutta. Kasvaneet odotukset aselevosta piristivät torstaina osakekursseja, joita alhainen korkotaso on muutoinkin kohottanut.New Yorkin keskeiset osakeindeksit S&P 500, Dow Jones Industrial Average ja Nasdaq Composite vahvistuivat korkeimmalle tasolleen koskaan, uutistoimistot kertovat. Viimeksi ennätyksiä rikottiin kaksi viikkoa sitten.Niin ikään 49 kehittyneen ja kehittyvän talouden osakemarkkinoita seuraava MSCI All Country World -indeksi nousi kaikkien aikojen ennätykseensä. Edellinen ennätys on tammikuulta 2018.Myös Euroopassa osakekurssit vahvistuivat. Yleisindeksit nousivat Helsingissä 0,47 prosenttia, Lontoossa 0,79 prosenttia ja Frankfurtissa 0,57 prosenttia.