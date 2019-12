Talous

rahapoliittisten luentojen aika Euroopan keskuspankin (EKP) lehdistötilaisuuksissa vaikuttaisi olevan ohitse.Marraskuun alussa pääjohtajana aloittanut Christine Lagarde ilmoitti ensimmäisessä rahapoliittisessa lehdistötilaisuudessa, että hänen tapansa ja tyylinsä ovat erilaisia.”En ole kyyhky enkä haukka, vaan tavoitteeni on olla pöllö, johon usein liittyy vähän viisautta.”Rahapolitiikassa haukat korostavat inflaation pitämistä maltillisena. Kyyhkyt puolestaan painottavat maltillista inflaatiota enemmän työttömyyden vähentämistä.Entä sitten pöllö? Se on roomalaisessa mytologiassa lintu, joka kulki viisauden jumalan Minervan mukana.”Jos en tiedä jostain asiasta, minä myös sanon sen”, Lagarde totesi.tuli selväksi, että väitteet Lagarden poikkeuksellisesta viehätysvoimasta pitävät paikkansa. Pääjohtajan vieressä yleensä yrmeänä istuva varapääjohtaja Luis de Guindos jopa hymyili muutaman kerran.Suuret odotukset kohdistuvat myös siihen, että Lagarde onnistuisi poistamaan kuromaan umpeen railoja, jotka halkovat EKP:n ylintä päättävää elintä eli neuvostoa. Mario Draghin pääjohtajakauden viimeisinä vuosina neuvostossa oli sitkeitä erimielisyyksiä, jotka johtuivat pääasiassa arvopapereiden osto-ohjelman aloittamisesta uudestaan.Erimielisyydet purkautuivat poikkeuksellisina julkisina vastalauseina, koska osa keskuspankkiireista pitää uutta osto-ohjelmaa perusteettomana ja taloudelle vahingollisena. Arvostelijoiden mielestä osto-ohjelma lisää mahdollisuutta sille, että arvopapereihin ja asuntoihin syntyisi vaarallisia hintakuplia.Lagarde vakuutti torstaina, että hän sietää EKP:n julkista arvostelua.ennakkoarvioiden mukaisesti keskuspankki päätti torstaina pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Se tarkoittaa, että perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 0,25 prosenttia ja pankkien talletuskorko –0,50 prosenttia.Etenkin perusrahoitusoperaatioiden korko vaikuttaa monien suomalaisten kotitalouksien asuntolainojen hoitokustannuksiin. Neuvosto arvioi ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tai matalammalla tasolla siihen saakka, kunnes inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle hieman alle kahta prosenttia.Merkittävin torstaina kerrottu uusi asia oli se, että keskuspankki heikensi hieman arviotaan euroalueen ensi vuoden talouskasvusta. Uuden ennusteen mukaan talous kasvaa ensi vuonna 1,1 prosenttia ja 1,4 prosenttia prosenttia vuonna 2021. Tänä vuonna talous kasvaa ennusteen mukaan 1,2 prosenttia.Inflaatiovauhdin keskuspankki arvioi olevan ensi vuonna 1,1 prosenttia ja 1,4 prosenttia vuonna 2021.Se tarkoittaisi, että inflaatiovauhti on vielä pitkään verraten kaukana keskuspankin hintavakaustavoitteesta, jonka mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla keskipitkällä aikavälillä hieman alle kaksi prosenttia hieman alle kaksi prosenttia.Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin torstaina julkaisemien tietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu teollisuustuotanto väheni euroalueella lokakuussa 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta ja 2,2 prosenttia verrattuna viime vuoden lokakuuhun.Euroalueen talouskasvu on hidastunut jo pidemmän aikaa, mikä vaikuttaa ajan mittaan myös Suomen talouteen. Suomen tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee muihin eurovaltioihin. Suomen verraten voimakasta talouskasvua on tänä vuonna ylläpitänyt etenkin kotimainen kysyntä.syyt talouskasvun hidastumiseen ovat Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota ja Britannian mahdollinen eroaminen Euroopan unionista. Ne ovat lisänneet epävarmuutta maailmantaloudessa. Kun epävarmuus kasvaa, yritykset alkavat yleensä hillitä investointejaan ja kotitaloudet kulutustaan.Pääjohtaja Lagarde painotti, että niiden eurovaltioiden, joilla on finanssipoliittista liikkumavaraa, pitäisi myös käyttää sitä. Toisin sanoen niiden pitäisi aloittaa finanssipoliittinen elvytys talouskasvun vauhdittamiseksi.Pääjohtajan mielestä valtioissa, joissa on suuri julkinen velka, pitäisi aloittaa rakenteelliset uudistukset. Näissä talouspoliittisissa näkemyksissään Lagarde on samaa mieltä kuin edeltäjänsä Mario Draghi.”Jotta rahapoliittisista toimistamme saataisiin täysi hyöty, muiden politiikan alojen on osallistuttava määrätietoisemmin pitkän aikavälin talouskasvun mahdollisuuksien parantamiseen tukemalla kokonaiskysyntää nykyisessä tilanteessa ja vähentämällä haavoittuvuuksia.”alussa keskuspankki aloitti uudestaan viime vuoden lopussa lakkautetun rahapoliittisen elvytyksen, jonka keskipisteessä ovat arvopapereiden ostot markkinoilta.Uudessa osto-ohjelmassa arvopapereita ostetaan kuukausittain 20 miljardin euron arvosta. Suuri osa niistä on eurovaltioiden joukkolainoja, joita hankkii kunkin eurovaltion kansallinen keskuspankki.Arvopapereita ostamalla keskuspankki lisää rahan tarjontaa. Sen tarkoitus on kannustaa pankkeja lisäämään lainanantoa yrityksille ja kotitalouksille, jotta ne lisäisivät investointejaan ja kulutustaan.EKP ei ole asettanut täsmällistä määräaikaa sille, milloin arvopapereiden ostot lakkautetaan. Tarkoituksena on jatkaa tätä rahapoliittista elvytystä siihen saakka, kunnes sen vaikutukset reaalitalouteen ovat vahvistuneet riittävästi eli talouskasvu on voimistunut ja inflaatiovauhti kiihtynyt lähelle kahta prosenttia.Lagarde kertoi torstaina myös suunnitelmistaan uudistaa keskuspankin strategiaa.Uudistuksessa selvitetään, miten uusi tekniikka, ilmastonmuutos ja tuloerojen kasvu voitaisiin ottaa paremmin huo­mioon. Hänen mukaansa selvityksen tekemisessä kuunnellaan laajasti kansalaisyhteiskuntaa ja tiedeyhteisöä.Tässäkin yhteydessä Lagarden sananvalinnat kertovat, että hän pyrkii ainakin osittain irtautumaan kuivuuttaan rapisevasta keskuspankkikielestä.”Tavoitteena ei ole vain sellaisen evankeliumin saarnaaminen, jonka mielestämme hallitsemme, vaan myös kuunteleminen.”Vapautuneesti ja värikkäästi esiintynyt Lagarde päätti lehdistötilaisuutensa ranskalaiseen ilmaisuus voilà: siinä kaikki.