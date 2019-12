Talous

"Korean Wolt" myytiin ennätys­hintaan: ruoanvälitysyhtiö Delivery Hero ostaa korealaisen Woowan neljällä milja

Saksalainen

Delivery Hero

Ruoanvälitysyhtiöt

Myös

Woowa Brothers

ravintolaruoan kuljetusyhtiö Delivery Hero ostaa neljällä miljardilla dollarilla (3,6 miljardilla eurolla) eteläkorealaisen Woowa Brothers -ruokajakeluyhtiön, kertoo uutistoimisto Reuters.Etelä-Koreassa on maailman neljänneksi suurimmat mobiilisovelluksilla tilattavien ruokien välitysmarkkinat. Maassa on paljon yksin asuvia kaupunkilaisia, ja älypuhelimien määrä asukasta kohden on maailman huippua.Nämä molemmat seikat ovat omiaan lisäämään kotiin tuotavan ruoan kysyntää.toimii eri brändeillä noin 40 maassa. Berliinissä pääkonttoriaan pitävä yhtiö kertoo verkkosivuillaan toimivansa yli 400 kaupungissa yli 22 000 työntekijän voimin.Suomessa Delivery Hero toimii nimellä Foodora. Se kisaa ruoanjakelumarkkinoista lähinnä suomalaisen Woltin kanssa.Etelä-Koreassa Delivery Heron Yogiyo-palvelu oli maan toiseksi suurin ruoanvälittäjä Woowan luoman Baedal Minjok -sovelluksen jälkeen.Kolmas suuri peluri Etelä-Korean ruoanvälitysmarkkinoilla on japanilaisen Softbankin rahoittama Coupang.Sen sijaan yhdysvaltalaisen kyytipalvelun Uberin tytäryhtiö Uber Eats vetäytyi Korean markkinoilta aiemmin tänä vuonna kovan kilpailun takia, Reuters kertoo.ottavat kehittymättömän kilpailun markkinoilla jopa 30 prosenttia ruoka-annosten hinnasta itselleen välityspalkkiona. Kilpailu kovetessa marginaalit heikkenevät.Kun samaan aikaan markkinoita ja asiakaskuntaa täytyy laajentaa, jotta välitysyhtiö saisi toiminnassaan suuruudesta tulevia mittakaavaetuja, toimintaa täytyy usein kasvattaa nopeasti, vaikka yhtiö tuottaisi tappiota.Tällöin ideana on, että lopulta oman markkinaosuutensa voi myydä kalliilla sille yhtiölle, joka havittelee markkinajohtajan paikkaa.Aasian suurkaupungeissa kännyköillä tilattavien tavaroiden kotijakeluun perustuvan liiketoiminnan edut havaitsee paremmin kuin Euroopassa. Kun työvoima on esimerkiksi Kiinassa halpaa, vaikkapa juomavesien tilaaminen kotiin toimitettuna on usein halvempaa ja vaivattomampaa kuin niiden ostaminen kaupasta.Tavarantoimittajan etuna on tällöin se, että yhtiö ei tarvitse myyjiä eikä myymälätiloja.Kuljetetun ruoan markkinat ovat Etelä-Koreassa yli kaksinkertaistuneet viiden vuoden aikana nykyiseen 5,9 miljardiin dollariin, mikä on enemmän kuin Saksan ja Japanin markkinat yhteensä, Reuters kertoo.Analyysiyhtiö Euromonitor ennustaa, että Korean markkinat kasvaisivat vuoteen 2023 mennessä yhdeksään miljardiin dollariin.Euroopassa on odotettavissa ruoankuskausyhtiöiden yhdistymisiä.Reutersin tietojen mukaan hollantilainen Takeaway.com on neuvotellut brittiläisen Just Eat -yhtiön ostosta 4,3 miljardin punnan eli vajaan 5,2 miljardin euron kauppahinnalla. Toinen hollantilainen yhtiö Prosus on tehnyt yhtiöstä vielä paremman tarjouksen.Alan arvioissa Woltin arvon on katsottu sijoittuvan 400–500 miljoonan euron haarukkaan yhtiön viimeksi päättyneellä rahoituskierroksella. Tämä ei kuitenkaan kerro paljon yhtiön ”puhtaasta” arvosta, koska arvonmääritys voi vaihdella runsaastikin sen mukaan, mitä muita ehtoja ja tuottoja rahoittajat vaativat antamilleen sijoituksille.perustettiin vuonna 2010. Se hoiti viime kuussa uutistoimisto Bloombergin mukaan 36 miljoonaa ruokatilausta.Woowa on koreaa ja tarkoittaa tyylikästä.Kaupassa Delivery Hero ostaa 87 prosenttia Woowan osakkeista sijoittajilta sekä 13 prosenttia Woowan johdolta ja sen perustajilta. Järjestelyssä maksetaan käteisenä 1,7 miljardia euroa (1,9 miljardia dollaria) ja annetaan 1,9 miljardia euroa osakevaihtona niin, että myyjät saavat vaihdossa Delivery Heron osakkeita, Bloomberg kertoo.Woowan tiedotusvastaavan mukaan mukaan kaupassa on kyse yhtiön ”selviytymisstrategiasta” ruoanvälitysyhtiöiden kasvaessa erittäin kilpailluilla markkinoilla. Kaupassa yhtiöt perustavat yhteisyrityksen Singaporeen.Woowan perustaja ja toimitusjohtaja Kim Bong-jin, 43, siirtyy sopimuksen mukaisesti uuteen yhtiöön, jonka tarkoituksena on vallata lisää ruoanvälityksen markkinoita Kaakkois-Aasiassa.