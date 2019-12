Talous

Kiina ja Yhdysvallat: Ensimmäisen vaiheen kauppasopimus on syntynyt

välisessä kauppasodassa oli perjantai-iltana merkkejä välirauhasta, kun molemmat suurvallat ilmoittivat päässeensä yhteisymmärrykseen niin sanotun ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen tekstistä.Kiinan edustajat kertoivat tiedotustilaisuudessaan perjantaina, että osapuolet neuvottelevat nyt, missä ja milloin sopimus allekirjoitetaan.Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti, että toisen vaiheen neuvottelut alkavat välittömästi.Yhdysvallat aikoo säilyttää 25 prosentin lisätullit kiinalaistavaroille, joita on tuotu aiemmin 250 miljardin dollarin edestä. Tuontiarvoltaan noin 120 miljardin dollarin arvoisille kiinalaistuotteille tullit lasketaan 7,5 prosenttiin, uutistoimiston kertovat.Kiinan edustajien mukaan sekä Kiina että Yhdysvallat ovat päättäneet peruuttaa uudet lisätullit, joiden on aiemmin ilmoitettu astuvan voimaan sunnuntaina.Reutersin kertoo, että Kiina kasvattaa Yhdysvaltalaisen energia- ja maataloustuotteiden sekä lääkkeiden ja rahoituspalvelujen tuontiaMarkkinat ovat odottaneet jännittyneinä, miten suurvaltojen väliset neuvottelut etenevät ennen sunnuntaita.Aiemmin Yhdysvallat ja Kiina ovat ilmoittaneet laajentavansa lisätulleja 15. joulukuuta alkaen. Ne olisivat käytännössä tarkoittaneet, että kaikki kiinalaistavarat, mukaan lukien kuluttajahyödykkeet, olisivat olleet Yhdysvaltojen korotettujen tullien piirissä.Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti yhteisöpalvelu Twitterissä, että ”iso sopimus ” Kiinan kanssa on ”erittäin lähellä”.Yhdysvallat asetti ensimmäiset lisätullit kiinalaistuotteille huhtikuussa 2018, minkä jälkeen osapuolet ovat ilmoittaneet vuorotellen laajentaneet lisätullien piirissä olevien tuotteiden listaa, ilmoittaneet lisätulleista ja lykänneet aiemmin ilmoitettuja korotuksia. Ennen kauppasotaa kiinalaistavaroiden tuontitullit olivat Yhdysvalloissa keksimäärin 2–3 prosenttia kauppahinnasta. Ennen perjantaita keskimääräiset tullit ovat olleet noin 21 prosenttia maahantuontihinnasta molemmin puolin.Uutinen päivittyy.