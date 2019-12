Talous

Huhtanen Capitalin konkurssi muistutti asunto­markkinoiden riskeistä: ”Monia on johdettu harhaan”

kasvanut ja kymmenillä miljoonilla euroilla asuintaloja eri puolilta Suomea ostanut kiinteistösijoitusyhtiö Huhtanen Capital asetettiin perjantaina konkurssiin. Käräjäoikeuden mukaan yhtiön varat eivät riitä velkojen maksamiseen ja se on maksukyvytön.Huhtanen Capitalista tuli Suomen asuntomarkkinoiden nopean jakautumisen ja vauhtisokeuden uhri.Yhtiö osti taantuvilta paikkakunnilta edullisia vuokrataloja, joista monet alan toimijat ovat halunneet eroon. Pankit suhtautuivat Huhtasen hankkeisiin epäillen, eikä rahoitusta löytynyt.”Tämä strategia ei sitten toiminut eikä onnistuttu. Rahoitus ei toiminut missään vaiheessa oikein kunnolla”, yhtiön 35-vuotias perustaja ja pääomistaja Juha-Matti Huhtanen sanoo.Huhtasen mukaan yhtiön alkutaipaleella rahoitusta vielä järjestyi, mutta yhtäkkiä pankkien luottopolitiikka muuttui.Tiukentumisen taustalla olivat Suomen asuntomarkkinoiden jakautuminen sekä Huhtanen Capitalin kasvu suurempaan kokoluokkaan. Kasvu vei luottopäätökset pankkien paikallisista konttoreista tarkempaan syyniin, aina ulkomaille asti.Vuonna 2018 Huhtanen Capital osti Kruunuasunnoilta useiden satojen asuntojen salkun väliaikaiseksi tarkoitetulla rahoituksella. Yhtiö yritti kerätä rahaa osakeannilla, joka ei kuitenkaan onnistunut. Kun pankeiltakaan ei irronnut lainaa, yhtiö joutui jatkamaan lyhytaikaista rahoitusta, mikä tuli erittäin kalliiksi.”Jos rahoituskustannukset ovat korkeat eikä niitä onnistuta neuvottelemaan alemmaksi, yhtiö ajautuu väistämättä kassakriisiin”, toteaa selvitysmiehenä toiminut Asianajotoimisto Magnussonin vanhempi lakimies Aarni Oksanen.Capitalin konkurssi herättää kysymyksiä siitä, onko Suomen kiinteistömarkkinoiden vauhtivuosien jälkipyykkinä odotettavissa laajempia ongelmia. Kauppalehti on tänä syksynä kertonut toisen keskisuuren kiinteistösijoittajan Iconin konkurssiuhasta.Suomen kiinteistömarkkinoille on vyörynyt viime vuosina rahaa ulkomailta asti. Myös yhä useammat suomalaiset yksityishenkilöt ovat ryhtyneet asuntosijoittajiksi.Kiinteistömarkkinoille on siirtynyt varoja muista sijoituskohteista erityisesti alhaisen korkotason takia. Suursijoittajat ovat joutuneet toteamaan, että valtionlainojen korkotuotot ovat menneet nollaan ja yksityissijoittajat ovat havainneet saman pankkitalletuksista.Pankit ovat antaneet asuntosijoittamiseen mieluusti lainoja, koska asuntoja on pidetty hyvinä vakuuksina.”Vuosina 2016 ja 2017 kiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaminen lähti vähän laukalle”, sanoo Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa.Parin viime vuoden aikana riskeistä on Viljamaan mukaan puhuttu mediassa enemmän, ja sijoittajat ovat ottaneet mahdolliset vaarat paremmin huomioon.Myös luotonannossa maantieteellinen seula on tiukentunut, kun asuntomarkkinat ovat jakautuneet yhä selkeämmin muuttovoitto- ja muuttotappiopaikkakuntien välillä.Asuntosijoittamisen aloittaminen on alan toimijoiden mukaan nyt aiempaa vaikeampaa. Toisaalta korkojen odotetaan pysyvän matalana vielä pitkään ja vuokra-asumisen lisääntyminen erityisesti nuorten parissa luo kysyntää vuokra-asunnoille.Huhtanen Capital että Icon ovat houkutelleet sijoittajia mukaan kovilla tuottotavoitteilla.Viljamaa katsoo, että Huhtanen Capitalin tapaus on tärkeä muistutus asuntosijoittamisen perusasioista. Pitää tietää, mitä ostaa.”Huhtanen Capitalin tapauksessa on annettu täysin vastuuton ja epärealistinen kuva asuntojen arvosta, vuokratuotoista ja yhtiön tilanteesta. Monia on johdettu harhaan ja moni menettää rahansa. Jos joku asia kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei todennäköisesti ole totta”, Viljamaa sanoo.Huhtanen Capital on kirjannut kiinteistöjensä arvoja huomattavasti ostohintoja korkeammaksi. Tästä on yhtiölle syntynyt kirjanpidossa voittoa. Käytännössä yhtiön kassavirrat ovat olleet negatiivisia.”Excelillä tehdään rahaa, ja kun pitäisi maksaa osinkoja, ollaankin ihmeissään, kun kassassa ei ole rahaa”, Viljamaa tiivistää.Käypien arvojen kirjauksilla tehtävät voitot ovat kiinteistömarkkinoilla kuuma peruna. Niitä kritisoitiin jo vuosia sitten asuntorahasto Oravan kohdalla. Myöhemmin Orava siirtyi valtataistelun jälkeen uuteen toimintamalliin ja nimensä Ovaroksi.Huhtanen Capital sai käypien arvojen kirjauksille hyväksynnän tilintarkastajaltaan Pwc:ltä. Sama tilintarkastaja toimi Huhtanen Capitalissa myös muissa rooleissa, muun muassa rahoituksen järjestäjänä.Kun Huhtanen Capital haki joukkorahoitusta vuonna 2018 se tilasi analyysiyhtiö Inderesiltä sijoitustutkimuksen, jossa havaittiin huomattavia puutteita yhtiön toimintatavoissa.Capitalin syvät talousongelmat paljastuivat sijoittajille ja lainoittajille kesäkuussa, kun Juha-Matti Huhtanen lähetti osakkaille kutsun yhtiökokoukseen ja kertoi käsissä olevista huonoista vaihtoehdoista.Monien reaktio oli šokki.”Ei kenestäkään ole kivaa menettää rahaa. Se herättää voimakkaita tunteita”, Huhtanen sanoo.”Minulta meni kaikki”, Huhtanen sanoo omasta tilanteestaan. Kaikki taskun pohjalta löytyneet lantit menivät hänen mukaansa yhtiöön aivan sen viime vaiheisiin asti. Ulosottoon jäävät velat ovat miljoonaluokkaa.Tärkeintä on Huhtasen mukaan kuitenkin terveys ja perhe. Hän aikoo toivuttuaan pyrkiä jatkamaan kiinteistöalan ja yrittäjyyden parissa.”Olen osannut käsitellä tätä tietyllä tavalla hyvin. Mutta kyllä se musertavaa oli”, Huhtanen sanoo.