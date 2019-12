Talous

WTO:n valituselin menetti toimivaltansa, tuomarit jäivät nimittämättä

Maailman

Muutos

Ennen

EU on

kauppajärjestön WTO:n riitojenratkaisujärjestelmän valituselin menetti toimivaltansa tämän viikon keskiviikkona.Syynä oli se, että Yhdysvallat ei suostunut käynnistämään valintamenettelyä kahta tuomaria toimikautensa lopettavien valituselinten jäsenten tilalle. .Jäsenten määrä on vähentynyt tasaisesti heidän toimikautensa päättyessä, koska Yhdysvallat ei ole suostunut käynnistämään uusien jäsenten valintaa. Nyt loppuvaiheessa oli enää kolme jäsentä, ja heistä kahden toimikausi päättyi tiistaina.Koska WTO:n päätökset vaativat jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, valituselimen toiminta lakkasi toimivaltaisen kokoonpanon puuttuessa. Kun valituselimessä on vain yksi jäsen, se ei voi antaa lopullisia, jäsenvaltioita sitovia ratkaisuja maailmankaupan sopimusrikkomuksista.tarkoittaa myös sitä, että WTO:n niin sanotun paneelin riidanratkaisuista ei voi enää valittaa valituselimeen.”Ratkaisut jäävät ikään kuin limboon”, ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa sanoo.Vaaranmaan mukaan Yhdysvaltain haluttomuus uusien jäsenten nimittämiseen on lähtöisin siitä, että amerikkalaisten mielestä valituselin on ylittänyt ratkaisuissaan toimivaltansa.”Miksi näin on tapahtunut, tästä ollaan käymässä todennäköisesti keskustelua alkuvuodesta Genevessä. EU:ssa sitä pidetään hieman turhanaikaisena, mutta tilaisuus täytyy käydä läpi. Jutellaan, mistä virheelliset tulkinnat juontavat.”Vaaranmaan käsityksen mukaan valituselimen halvaantuminen on valitettavaa, koska se heikentää monenvälistä, sääntöperustaista kauppajärjestelmää.Sitä ei kuitenkaan kannata yliarvioida, Vaaranmaa sanoo.”Tosiasiallinen odotusarvo on, että suurin osa kaupasta käydään entiseen tapaan, sääntöjen mukaan. Madaltaako tämä kynnystä väärinkäytöksiin, on toinen kysymys. Se voi lisätä kiusausta testata rajoja”, Vaaranmaa pohtii.Hän muistuttaa, että WTO:n jäsenvaltioiden erilaisista sääntelytoimista vain aivan pieni murto-osa päätyy riitojenratkaisuun asti, ja näitäkin riitoja voidaan yhä käsitellä WTO:n paneelissa, vaikka sieltä valitustie puuttuukin.paneelikäsittelyä moni jäsenmaiden välinen kauppariita ratkeaa jo aiemmin maiden välisissä keskinäisissä konsultaatioissa.WTO:n riidoista hieman yli 40 prosenttia on tavannut ratketa jo näissä konsultaatioissa, Vaaranmaa kertoo.sopinut jo Kanadan ja Norjan kanssa väliaikaisjärjestelystä, että kauppariidat voidaan ratkaista paneelivaiheen jälkeen tarvittaessa niin sanotussa sitovassa välimiesmenettelyssä.Vaaranmaan mukaan on odotettavissa, että EU jatkaa keskusteluja vastaavan mallin käyttöönotosta myös Venäjän, Kiinan, Intian ja Brasiliankin kanssa.”Näitä maita asia voisi kiinnostaa, jos samalla päästään yhtenäiseen menettelyyn useamman maan kanssa”, Vaaranmaa sanoo.