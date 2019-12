Osakesäästötilien pitäisi muuttaa suomalaiset sijoittajiksi, ja nyt niitä voi avata – HS kokosi tilin plussat ja miinukset

Talous

Osakesäästötilien pitäisi muuttaa suomalaiset sijoittajiksi, ja nyt niitä voi avata – HS kokosi tilin plussat

Veroeduilla

Pörssisäätiön

Osakesäästötilin

Danske

Osakesäästötilin plussat ja miinukset

varustetut osakesäästötilit näyttävät saavuttavan ainakin kohtuullista suosiota. Näin voi päätellä osakesäästötilien avaamisvauhdista Nordnetissä ja Nordeassa, jotka ovat ensimmäisinä tuoneet tilit markkinoille.Sijoittaminen osakesäästötilien kautta alkaa vuodenvaihteessa.Osakesäästötilit on suunniteltu yksityissijoittajien työkaluiksi. Niillä kannustetaan suomalaisia omaehtoiseen osakesäästämiseen veroetujen kautta.Tilin kautta voi käydä osakekauppaa, ja sinne voi nostaa osinkoja ilman välittömiä veroseuraamuksia. Pääomatuloverot voitoista maksetaan vasta, kun tililtä nostetaan varoja ulos.Veroetu syntyy korkoa korolle -ilmiöstä. Myyntivoitoista tai yritysten maksamista osingoista syntyneet tuotot voi pistää poikimaan lisää tuottoja täysimääräisesti ilman verotuksen laimentavaa vaikutusta. Pitkällä ajanjaksolla hyödyt voivat olla mittavia.Toisaalta osakesäästötili saattaa olla perinteistä arvo-osuustiliä huonompi vaihtoehto, jos sijoitusjakso on lyhyt tai osakkeiden arvot eivät nouse sijoitusjaksolla.osakesäästötilit avasi marraskuussa Nordnet. Pankin kautta osakesäästötilin on avannut jo reilusti yli 10 000 asiakasta.”Se on ihan linjassa siihen, mitä odotettiin”, sanoo Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen.Toisena toimijana tilin toi markkinoille tällä viikolla Nordea. Tuhannen tilin raja meni rikki jo ensimmäisenä päivänä.Tuppuraisen mukaan osa sijoittajista odottaa, että loputkin palveluntarjoajat saavat tuotteensa valmiiksi. Vilkastumista tilien avaamisessa tapahtunee myös alkuvuodesta, kun niitä voi alkaa käyttää.Nordnetin ja Nordean lisäksi Danske Bank ja Mandatum Life aikovat tuoda osakesäästötilin markkinoille vuoden alkuun mennessä. OP tuo osakesäästötilit asiakkailleen vasta loppuvuodesta 2020, ja S-Pankki ei ole toistaiseksi aikeissa tuoda osakesäästötiliä markkinoille.Lukujen valossa on jo nyt selvää, että osakesäästötili ei jää samanlaiseksi turhakkeeksi kuin vuonna 2010 markkinoille tuodut PS-tilit.PS-tilejä avattiin hyvin vähän, vaikka pankit olivat tehneet isot järjestelmähankkeet tilien mahdollistamiseksi. Niiden suosiota rajoitti ainakin se, että verovähennyksen saavuttamiseksi varojen nostaminen piti siirtää eläkeikään asti.Osakesäästötili on välineenä joustavampi.marraskuisen kyselyn mukaan runsas kolmannes suomalaisista yksityissijoittajista aikoisi avata osakesäästötilin ensimmäisen vuoden aikana. Kiinnostus oli suurinta alle 30-vuotiaiden ja alle kaksi vuotta sijoittaneiden keskuudessa, joista jopa puolet aikoi ottaa osakesäästötilin käyttöön.Suomessa on karkeasti 800 000 osakkeenomistajaa, joten kyselyn perusteella osakesäästötilin käyttäjien määrä voisi nousta jopa pariinsataantuhanteen. Sellaisen määrän toteutuminen olisi yllätys.”Veikkaus on, että kokonaismäärä Suomessa voi olla 100 000 paikkeilla. Ehkä jopa yli sen, mutta alle Norjan lukujen”, sanoo Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Eronen.Norjassa osakesäästötili otettiin käyttöön pari vuotta sitten ja niitä on avattu yli 200 000 kappaletta. Norjassa tilille on kuitenkin voinut siirtää olemassa olevia sijoituksia ilman veroseuraamuksia ja tililtä on voinut sijoittaa osakerahastoihin. Suomessa näitä mahdollisuuksia ei ole.Ruotsissa osakesäästötiliä vastaava isk-tili on käytössä yli kahdella miljoonalla ruotsalaisella, mutta siellä tilien verotus on ollut erittäin edullista ja tilien kautta on voinut sijoittaa muihinkin sijoitustuotteisiin kuin osakkeisiin.mahdollistava laki pyrkii kannustamaan suomalaisia entistä aktiivisempaan osakesäästämiseen. Danske Bankin torstaina julkaiseman katsauksen mukaan suomalaisten rahoista on nyt 11 prosenttia osakkeissa.Nykyisellään suomalaiset sijoittavat varsin laiskasti ja makuuttavat rahojaan paljon tileillä.Viime vuosina talletustileiltä ei ole saanut enää lainkaan tai juuri lainkaan korkoa, eikä korkojen nousua ole näköpiirissä. Osakekurssien nousu puolestaan on viime vuosina ollut voimakasta. Se ei toki takaa, että osakekurssit nousisivat myös lähivuosina. Keskimäärin osakkeisiin sijoittaminen on historiassa ollut tuottoisaa tilitalletuksiin verrattuna.”Ennakoimme, että ainakin alussa osakesäästötilejä avaavat todennäköisesti jo osakesijoituksia tekevät suomalaiset, mutta jatkossa uskomme osakesäästämisen laajentuvan osakesäästötilin myötä. Tässä näemme suurimman potentiaalin”, sanoi Danske Bankin johtaja Kimmo Laaksonen tiedotteessa.Bankin raportista voisi tulkita, että suomalainen osakesäästötili sopii paremmin miesten kuin naisten käyttöön.Raportin mukaan miesten ja naisten osuus sijoittajista on samanlainen mutta miehet sijoittavat enemmän osakkeisiin ja naiset enemmän rahastoihin.Osakesäästötilit on suunniteltu vain osakesäästäjille.Danske Bankin raportista selviää myös, että miehet tekevät selvästi aktiivisemmin kauppaa kuin naiset. Osakekauppoja oli edellisen vuoden aikana tehnyt miespuolisista osakesijoittajista 37 prosenttia ja naisista 18 prosenttia.Osakesäästötilin hyödyt korostuvat aktiivisilla kaupankäyjillä.Onko osakesäästötili siis miehille suunniteltu?Nordnetin Suvi Tuppurainen sanoo, että osakesäästötilien ensimmäisistä avaajista selvä valtaosa on ollut miehiä. Ero on huomattava Nordnetin uusiin asiakkaisiin, joista naisia on tänä vuonna ollut peräti 46 prosenttia.Naiset ovat tulleet voimalla sijoitusmarkkinoille viime vuosina, mutta osakesäästötilien kohdalla he näyttävät vielä empivän.”En silti halua missään nimessä puhua tästä miesten tuotteena. Ehkä enemmänkin nuorten tuotteena”, Tuppurainen sanoo.Nordean Eronen lisää, että ensimmäisten päivien kokemusten perusteella moni haluaa avata lapselleen osakesäästötilin.”Se on hyvä, koska osakesäästötili toimii parhaiten pitkällä aikavälillä. Lapsille säästäminen ja sijoittaminen on yleensä pitkäaikaista”, Eronen sanoo.+ Voi tuottaa huomattavia verohyötyjä erityisesti pitkäjänteisessä sijoittamisessa.+ Voi tuottaa huomattavia verohyötyjä aktiiviselle kaupankäyjälle.+ Ei maksa ekstraa. Hinnoiteltu pankeissa vastaavasti ”tavallisen osakesijoittamisen” eli arvo-osuustilien kanssa.+ Käyttäjä ei sitoudu tiettyyn sijoitusaikaan, joskin hyödyt jäävät saamatta lyhyellä sijoitusajalla.– Kauppaa voi käydä vain pörssiosakkeilla. Rahastoihin osakesäästötililtä ei voi sijoittaa.– Osinkojen verotus voi muodostua kireämmäksi, varsinkin lyhyellä sijoitusjaksolla. Suoraan maksettuna osingoista 15 prosenttia on verovapaata. Osakesäästötilin kautta kierrätettynä tätä vähennystä ei saa.– Ulkomaisten osinkojen ja myyntivoittojen verotus voi osoittautua osakesäästötilin kautta kovemmaksi.– Osakesäästötilejä saa kullakin ihmisellä olla rangaistuksen uhalla vain yksi ja vastuu siitä huolehtimisesta on sijoittajalla itsellään.– Mahdolliset sijoitustappiot voi realisoida verotuksessa vähennettäväksi vain lopettamalla osakesäästötilin.