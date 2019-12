Talous

Yli 65-vuotiaiden palkkaamisesta koituvia työnantajamaksuja on laskettu ja reittejä varhaiseläkkeelle tukittu.

, 72, istahtaa Danderydin palveluasumiskeskuksen rottinkituoliin joulukuusen juureen ja vilkaisee heti kädensijaa.”Hetkinen, tämähän pitää korjata.”Orestål ei asu täällä. Hän on täällä töissä. Monta metriä korkeista erkkeri-ikkunoista aukeaa rantamaisema. Ei pahin mahdollinen työympäristö.”Palmen suku asui täällä ennen.”Blomsterfonden-säätiön asunnoissa asuu 250 kotitaloutta, jotka saavat arjessaan hoivaa ja apua. Talonmies Orestålin palvelukset kuuluvat pakettiin.”Lamppujen vaihtoa, roskien vientiä, pientä korjailua”, hän luettelee. ”Paljon on myös televisioiden asentamista ja kaukosäätimen käyttöä. Jos yöllä on sähkökatkos, niin silloin tietää, että seuraavana päivänä riittää hommaa.”on senioreiden työllistämisessä Euroopan paras. Ruotsissa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna Eurostatin mukaan 78 prosenttia. Suomi on kuronut eroa kiinni mutta tulee yhä perässä. Suomen luku oli 65,4 prosenttia.Ruotsissa yhä useampi jatkaa töitä Orestålin tapaan seitsemänkympin yli.Eläkeyhtiö Alecta julkaisi kesällä tulotiedoista tehdyn analyysin: joka neljäs Ruotsin 70-vuotias tekee töitä ainakin jonkin verran. Ruotsin työvoimatoimiston mukaan työllisyysaste ikäluokassa 65–74 on 17 prosenttia.Orestål löysi talonmieshommansa henkilöstövuokrausyritys Veteranpoolenin kautta. Veteranpoolen on erikoistunut välittämään juuri eläkeläisiä.Työhaluiset eläkeläiset voivat ilmoittautua yritykselle, joka etsii heille taitoja vastaavia töitä. Esimerkiksi remonttimiesten tai hoiva-alan ammattilaisten palvelukset ovat Veteranpoolenin mukaan hyvin kysyttyjä. ”Luotettavia ja kokeneita senioreita”, yritys mainostaa itseään.Orestål tekee täyttä työviikkoa. Joskus enemmänkin, jos sataa lunta.Kello soi 5.30, töissä on oltava seitsemältä. Yleensä hän lähtee mielellään. Hän ehti olla välissä eläkkeellä.Se ei sopinut Orestålin toimeliaalle luonteelle.”Kotona kaikki työt oli äkkiä tehty. Sitten teki mieli alkaa kiipeillä seinille.”Ruotsissa tavallisimmat syyt työnteon jatkamiseen eläkeiän jälkeen ovat tuoreen Ipsos-kyselyn mukaan virikkeelliset työtehtävät ja se, että ihminen ei halua tuntea itseään eläkeläiseksi.Taloudelliset syyt otti esiin vain kolme kymmenestä. Orestål ei kursaile rahasta puhumisessa.”Tällä saa kultareunukset olemassaoloon”, hän toteaa. Sanonta on Ruotsissa tavallinen. Sätta guldkant på tillvaron.Orestålille kultareunukset merkitsevät muun muassa oluenjuontia festivaaliolosuhteissa Etelä-Saksassa. ”Oktoberfest. Sinne pitää päästä joka vuosi. Ruokahan ei ole niin kallista, mutta hotellihinnat, ne ovat suolaisia.”Ruotsi on senioreiden työllistämisessä niin ylivoimainen? Ruotsin Linné-yliopiston kansantaloustieteen professori Dominique Anxo on tutkinut aihetta pitkään.Hänen mukaansa taustalla on kokonainen syiden kirjo hyvistä työoloista ja terveydestä lainsäädäntöön ja eläkejärjestelmään.”Ensimmäisinä nousevat esiin koulutus, taidot ja työn laatu.”Korkeasti koulutetut ja erityistaitoja vaativia töitä tekevät jaksavat yleensä töissä pidempään kuin vähemmän koulutetut työntekijät.Ensiksi mainittuja on Ruotsissa suuri osuus työvoimasta. Ruotsi käyttää aikuiskoulutukseen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n mukaan enemmän rahaa kuin mikään muu kehittynyt talous.Orestål on esimerkki elinikäisen oppimisen tuloksista. Hän teki uransa alussa töitä rakennuksilla ja Suomeen menevän postin lajittelussa. Sitten hän kävi ohjelmoinnin aikuiskoulutuksen. Sen jälkeen töitä löytyi kulkulupajärjestelmien teknisenä asiantuntijana.Prfessori Anxo uskoo, että myös Ruotsin ammattiyhdistysliikkeen pitkät perinteet vaikuttavat taustalla. Työoloista on pidetty huolta, ja irtisanomissuoja on vahva.”Ruotsilla on tämä ’viimeisenä sisään, ensimmäisenä ulos’ -periaate”, Anxo muistuttaa. Irtisanomistilanteessa pitkään työpaikalla olleilla on vahvempi suoja kuin uusilla työntekijöillä. Laki suosii senioreita. Nykyhallitus haluaisi siitä eroon.Lainsäädännössä on käytetty sekä porkkanaa että keppiä. Yli 65-vuotiaiden palkkaamisesta koituvia työnantajamaksuja on laskettu ja reittejä varhaiseläkkeelle tukittu.Valtiollisen IFAU-tutkimuslaitoksen varajohtajan Anders Forslundin mielestä varhaiseläkkeisiin puuttuminen on yksittäisenä syynä tärkein.”Kun aloimme tiukentaa sääntöjä varhaiseläkkeelle pääsyyn 1990-luvulla, näimme välittömästi ja selkeästi, että vanhempien ihmisten työllisyys alkoi nousta”, Forslund sanoo. ”Eikä se aiheuttanut juuri seurauksia yleiseen terveyteen tai hyvinvointiin.”onkin hyvä pitää mielessä. Työhalut eivät auta, jos jalka ei nouse. Orestålilla on ollut neljä sydäninfarktia. ”Yksi tuli salibandypelissä. Ehdin tehdä siinä pelissä kahdeksan maalia.”Leikkaukset onnistuivat.Tässä ero Ruotsin ja Suomen välillä on selvä. Eurostatin mukaan Suomessa 65-vuotiailla miehillä ja naisilla on terveitä elinvuosia jäljellä keskimäärin yhdeksän. Se on lähellä Euroopan keskiarvoa. Ruotsin luku on naisilla 16,8 ja miehillä 15,7.Kansanterveyden lisäksi professori Anxo haluaa nostaa esiin myös toisen perustavanlaatuisen tekijän, jolla Ruotsi on saanut työllisyysasteen nostossa etumatkaa suhteessa lähes kaikkiin muihin maihin: sukupuolten tasa-arvon varhainen kehitys.Ruotsissa naisten siirtyminen palkkatöihin tapahtui aiemmin kuin monissa Euroopan maissa. Tämän vuoksi naisten työllisyysaste kuusi- ja seitsemänkymppisten ikäluokassa on nykyään Ruotsissa korkeampi kuin niissä maissa, joissa kotiäitiys pysyi pidempään normina.kulttuurilla on väliä, vaikka sitä on vaikea mitata. Professori Anxo on siinä käsityksessä, että Ruotsissa työnantajat arvostavat vanhempien työntekijöiden panosta poikkeuksellisen paljon. Työnantajat ovat tyypillisesti hyvin joustavia, jos eläkeikäinen työntekijä haluaa mieluummin vähentää työaikaansa kuin jäädä kokonaan pois.Jotakin kertoo myös se, että Ruotsissa kasvaa ja menestyy Veteranpoolenin kaltainen yksityinen yritys. Yli 65-vuotiaiden taidot ovat niin kysyttyjä, että niillä voi tehdä bisnestä.Orestål tietää, että häneen on oltu tyytyväisiä.”Aluksi puhuttiin, että olisin tässä vain väliaikaisesti ennen kuin saadaan palkattua joku vakinainen. Nyt sitä puhetta ei ole enää kuulunut.”Kuinka kauan aiot jatkaa työntekoa?”Siihen asti kunnes kaadun. No ei. Ainakin viisi vuotta vielä.”