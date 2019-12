Talous

Boeing keskeyttää 737 Max -turmakonemallinsa tuotannon

Yhdysvaltalainen

737

lentokonevalmistaja Boeing on päättänyt keskeyttää 737 Max -konemallinsa tuotannon tammikuussa.Päätös tehtiin uutistoimisto Reutersin mukaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA kertoi, ettei salli konemallin paluuta käyttöön ennen vuotta 2020. Boeing oli toivonut voivansa saada koneet käyttöön vielä tämän vuoden puolella.Reutersin mukaan Boeing on kertonut, ettei aio lomauttaa ketään noin 12 000:sta konetta Seattlen lähettyvillä valmistavasta työntekijästä keskeytyksen ajaksi.Max -konemallin lentokoneet ovat olleet maailmanlaajuisessa lentokiellossa maaliskuusta asti sen jälkeen, kun kaksi konetta putosi Indonesiassa ja Etiopiassa alle puolen vuoden sisällä toisistaan. Kahdessa turmassa kuoli yhteensä 346 ihmistä.Boeing on jatkanut koneiden tuotantoa lentokiellosta huolimatta tähän saakka noin 40 koneen kuukausivauhtia.