S-pankki sai valvojalta lähes miljoonan euron seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen

on saanut Finanssivalvonnalta (Fiva) 980 000 euron seuraamusmaksun. Lisäksi Fiva on antanut S-pankki-konserniin kuuluvalle FIM Varainhoidolle julkisen varoituksen. S-pankki ja Fiva tiedottivat asiasta keskiviikkona.Fivan mukaan S-pankki on laiminlyönyt useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevia velvoitteitaan. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista.lakiasiainjohtaja Jussi Sokka sanoo tiedotteessa pankin suhtautuvan asiaan erittäin vakavasti. Hänen mukaansa päätös koskee prosesseihin liittyviä puutteita. Finanssivalvonnan mukaan ei ole syytä epäillä, että S-pankki tai FIM Varainhoito olisi syyllistynyt rahanpesurikoksiin.”Vaikka emme ole kaikilta osin samaa mieltä Finanssivalvonnan kanssa, niin hyväksymme päätöksen. Oman näkemyksemme mukaan esimerkiksi niillä asiakkailla, joilla on tili S-Pankissa vain bonusten keräämistä varten, on huomattavasti normaalia pienempi rahanpesuriski”, S-pankin Jussi Sokka sanoo tiedotteessa.S-pankin mukaan sen asiakkaille ei aiheutnut haittaa asiasta, josta Fiva sitä moittii. Fivan mukaan laiminlyönnit ilmenivät vuosina 2017–2018 tehdyssä tarkastuksessa.Pankki kertoo tiedotteessaan korjanneensa prosessejaan jo ennen Finanssivalvonnan tarkastusta.