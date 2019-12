Finanssivalvonta langetti uhkasakon ja toimintakieltoja kiinteistösijoittaja Iconille – tuhannet vaarassa menettää rahansa

Talous

Oikaisu: Jutussa kerrottiin, että Vauraus Suomen kautta olisi myyty Iconin rahasto-osuuksia. Vauraus Suomi on kuitenkin välittänyt sijoittajille Iconin yrityslainoja.

on kieltänyt kiinteistösijoittaja Iconilta vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa.Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset Iconin toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Fiva asetti neljän miljoonan euron uhkasakon.on konkurssiuhan alle ajautunut kiinteistösijoittaja, joka on kerännyt joukkorahoituksella varoja isolta joukolta suomalaisia. Finanssivalvonta katsoo nyt, että Icon on toiminnassaan rikkonut useita velvoitteita kerätessään varoja rahastoihinsa.Iconin rahasto-osuuksia tai yrityslainoja on kaupattu tavallisille sijoittajille muun muassa Vauraus Suomi ja Invesdor -rahoitusyhtiöiden kautta.Sijoittajat ovat nyt vaarassa menettää osan tai kaikki sijoituksistaan, jos Icon ajautuu konkurssiin.Lähtökohtaisesti oman pääoman ehtoista rahoitusta antaneet sijoittajat olisivat heikoilla, kun taas vieraan pääoman ehtoista lainaa antaneilla mahdollisuudet olisivat parempia, etenkin jos lainojen ehdoissa on vakuuksia.Esimerkiksi Vauraus Suomen kautta sijoittajille tarjotuissa Iconin yrityslainoissa on vakuuksia. Arviota sijoittajien asemasta mahdollisen konkurssin sattuessa on kuitenkin vaikea antaa.Finanssivalvonnan mukaan Icon on yhtä rahastoa markkinoidessaan ”antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja, toiminut hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti, ei ole pitänyt sijoittajan saatavilla riittäviä tietoja rahastosta eikä ole ilmoittanut niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista”.Toista rahastoa on Fivan mukaan markkinoitu väärälle asiakaskohderyhmälle.Lähtökohtaisesti vaihtoehtorahastoja saa markkinoida vain ammattimaisille sijoittajille. Iconilla on kuitenkin ollut poikkeuslupa myydä osuuksia ei-ammattimaisille sijoittajille kolmessa neljästä kiinteistöihin sijoittaneessa vaihtoehtorahastossaan.on syksyn aikana kertonut Iconin talousongelmista ja konkurssiuhasta. Nyt Finanssivalvonta katsoo, ettei Icon enää täytä vaihtoehtorahastojen hoitajan rekisteröinnin edellytyksiä.Fivan mukaan Iconin johdolla tai henkilökunnalla ei ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta, sillä ei ole toimitusjohtajaa eikä sillä ole riittäviä resursseja vaihtoehtorahastojen hoitamiseen.Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Iconilla on oikeus valittaa siitä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.