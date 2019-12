Talous

Suomen kasvuyritysten tähti Smartly myytiin amerikkalaisille, enemmistöosuus maksoi 200 miljoonaa euroa

kasvuyrityskentän supertähti Smartly on myyty valtaosin amerikkalaiselle pääomasijoittajalle. Kaupassa yhdysvaltalainen Providence Equity Partners ostaa enemmistön Smartlysta 200 miljoonalla eurolla.Smartlyn räjähdysmäinen kasvu on kerännyt ihailua Suomen kasvuyrityspiireissä, joissa se on ollut puhutuimpia suomalaisia menestystarinoita viime vuosina.Smartlyn suurimpia omistajia ovat olleet muun muassa sen perustajat Kristo Ovaska ja Tuomo Riekki, jotka perustivat Smartlyn vuonna 2013. Yhtiön keskeisiä alkuvaiheen sijoittajia on muun muassa Petteri Koponen sekä hänen ja Timo Ahopellon luotsaama Lifeline Ventures.”Kaikki työntekijämme ovat optio-ohjelman kautta myös yhtiön omistajia ja ovat sitä myös jatkossa. Näin kaikki pääsevät hyötymään kaupasta, joten pääsemme nyt kiittämään heitä upeasta työstä”, sanoo Smartly.ion toimitusjohtaja ja perustaja Kristo Ovaska tiedotteessa.sisällön ja optimoinnin työkaluja Helsingissä kehittävä Smartly.io on alansa markkinajohtaja. Se on kerännyt mainetta tekemällä esimerkiksi Facebook-mainonnasta yrityksille tehokkaampaa ja helpompaa.Vuonna 2019 yrityksen alustalla automatisoitiin verkkomainontaa jo yli 2,5 miljardin dollarin arvosta. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa eBay, Uber ja Walmart, ja 99 prosenttia sen liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta.ostaja Providence on maailman johtavia media- ja markkinointialan teknologiaan sijoittavia yhtiöitä. Providence sitoutuu kaupassa myös sijoittamaan lisää rahaa yhtiöön esimerkiksi tulevia yrityskauppoja varten.Investoinnin myötä Smartlyn hallituksen puheenjohtajaksi nousee Providencen osakas Laura Desmond.200 miljoonan kauppahinta kertoo, että Smartly on onnistunut nousemaan nopeasti muutaman sadan miljoonan arvoiseksi yhtiöksi. Se on siis arvokkaampi kuin esimerkiksi Stockmann ja samassa kokoluokassa Marimekon kanssa.Maagisen miljardin rajan yli Smartly ei kuitenkaan ole päässyt. Siihen joukkoon kuuluvia yksityisesti omistettuja kasvuyrityksiä kutsutaan yksisarvisiksi. Suomessa yksisarvisiin kuuluu ainakin peliyhtiö Supercell.on myös jatkumoa viimeaikaisille yrityskaupoille, joissa merkittäviä suomalaisyhtiöitä on myyty ulkomaille. Suomalaisista pörssiyhtiöistä ulkomaiseen omistukseen ovat viime aikoina siirtyneet tai siirtymässä muun muassa Cramo, Kotipizza, Hoivatilat, DNA ja Amer.