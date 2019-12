Talous

Saksan Ifo-luottamusindeksi nousi korkeimpaan lukemaan sitten kesäkuun

tulevaan koheni Saksan yritysjohtajien keskuudessa, joulukuun Ifo-indeksin nousu kertoo.Ifo-indeksi nousi 1,2 pykälää lukemaan 66,3, mikä on korkein luottamusluku sitten kesäkuun.Lukema ylitti Factset-yhtiön keräämän analyytikkoennusteen.AFP:n mukaan nousu johtuu osin geopoliittisten jännitteiden kevenemisestä ja siitä seuranneesta toiveikkuuden lisääntymisestä saksalaisten yhtiöiden johtajien keskuudessa.Geopoliittisia jännitteitä ovat aiheuttaneet erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota ja Britannian EU-ero eli brexit.Molemmissa näkymät tulevasta ovat viikon sisällä kirkastuneet.palvelusektorilla Saksassa optimismi oli kasvussa, AFP kertoo.Saksan talous on kärsinyt tänä vuonna erityisesti autoteollisuuden vaikeuksista.on yksi Euroopan seuratuimmista talousindikaattoreista.Se perustuu noin seitsemän tuhannen saksalaisen yritysjohtajan näkemyksiin siitä, millaisena he näkevät talouden nykytilan ja lähiaikojen talousnäkymät oman yhtiönsä näkökulmasta katsottuna.Saksa on Euroopan suurin kansantalous.