Talous

Ennätysmäärä ”yksisarvisia” Yhdysvalloissa: 66 startup-yritystä ylsi vähintään miljardin dollarin arvostukseen

Tänä

Vuonna

vuonna Yhdysvalloissa 66 varhaisen vaiheen yritystä on uusien rahoituskierrostensa yhteydessä arvioitu vähintään miljardin dollarin arvoiseksi, kertoo CB Insights -analyysiyhtiö.Viime vuonna vastaava luku oli 58.”Rahaa on liikaa ja arvostustasot ovat karanneet käsistä”, kommentoi tilannetta Cowboy Ventures -rahaston perustajaosakas Aileen Lee.Hänen sanotaan vuonna 2013 keksineen termin ”yksisarvinen” kuvaamaan niitä harvinaisia varhaisen vaiheen teknologiayrityksiä, jotka rahoittajat ovat arvioineet yli miljardin dollarin arvoisiksi.2013 Lee laski, että tällaisia yksisarvisia oli vuoden 2003 jälkeen syntynyt yhteensä 39, tai noin neljä vuodessa.Yksisarvinen on nuoren hevosen tapainen taruolento, jolla on kierteinen sarvi keskellä otsaa.CB Insightsin toimitusjohtajan Anand Sanwalin mukaan moni yksisarvinen hinnoitellaan rahoituskierroksilla tasan miljardiin dollariin, koska se houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä ja sijoittajia.Kiinassa miljardin dollarin arvostustasolle nousseiden teknologiayhtiöiden määrä on sen sijaan laskenut voimakkaasti.Crunchbase-yhtiön tilastojen mukaan Kiinassa 21 uutta yhtiötä on arvostettu miljardin dollarin arvoisiksi, kun viime vuonna niitä oli 58.